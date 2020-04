25 Dinge, die Sie im Corona-Sommer im Aargau tun können

10. Museen entdecken

Mitte Juni gehen sie wohl wieder auf (wie auch die Zoos). Entdecken Sie die musealen Perlen vor ihrer Haustüre. Etwa das Hexenmuseum auf der Liebegg.

11. Picknick vom Bauern

Vor der Wanderung macht man Halt im Hofladen: Dort gibt es leckere Sachen. Und Milch für müde Frauen und Männer.

12. «Zwöi Liebi» werden

Die bestehenden Beziehungen geniessen und pflegen – und bei Bedarf neue eingehen: Das wird ein heisser Liebessommer.

13. Holz sammeln

Wann haben Sie das letzte Mal Cervelats gebrätelt? Holz hat’s genug im Wald. Aber Vorsicht: Die Trockenheit beachten.

14. Sandburg bauen

Es muss nicht unbedingt Rimini sein. Sandbänke hat es auch an den Aargauer Flüssen.

15. Sich etwas leisten

Aber klar doch – schliesslich sind Ferien zu Hause (meistens) günstiger als in der Ferne.

16. Ausgeschlafen sein

Durch tausend Discos musst Du gehen? Nicht in diesem Sommer. Nach den Ferien werden wir so ausgeruht sein wie noch nie.

17. Mit Fotoalben träumen

Und falls uns das Fernweh packt, haben wir noch immer die Erinnerung – am besten geniesst man sie beim Betrachten von alten Ferienfotos.

18. Mit Lust kochen

Noch nie standen so viele Menschen so oft am Herd. Und noch nie waren so viele beim Kochen so kreativ – weiter so.