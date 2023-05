240 Millionen Franken

Eurovision Song Contest Remo Forrer überzeugt auch im Finale - wie weit nach vorne kommt der Schweizer?

Was liegt für Remo Forrer am ESC-Finale drin? Zu den Favoriten zählt er nicht, aber im Halbfinale hat er bewiesen, man darf ihn nicht unterschätzen – und abseits der Jury, beim Publikum, kommt er an. Der ESC ab 20 Uhr im Ticker und ab 21 Uhr auch im Stream.