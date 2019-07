Der Aargau Marathon findet nächstes Jahr in der bisherigen Form nicht mehr statt. Nachdem die Läuferinnen und Läufer 2016 zum ersten Mal auf der Strecke von Aarau nach Brugg und 2018 in umgekehrter Richtung von Brugg nach Aarau 42,195 Kilometer liefen, wird der Verein Aargau Marathon den Lauf nächstes Jahr in einen Halbmarathon verwandeln.

Die Änderung erfolge, um «den aktuellen Bedürfnissen der Schweizer Laufsportszene gerecht zu werden», lassen die Organisatoren auf ihrer Website verlauten. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass das Potenzial bei einem Halbmarathon grösser ist als bei einem Marathon», sagt der bisherige OK-Präsident Andreas Schärer auf Anfrage. Der Zürich Marathon sei für die Marathonläufer gesetzt und deshalb eine zu grosse Konkurrenz. «Wir hatten zwar Anmeldungen, hätten uns aber mindestens das Doppelte an Teilnehmern gewünscht», sagt Schärer weiter.

