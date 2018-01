So viel Geld gibt es 2018 für Prämienverbilligungen

316 Millionen Franken sind 2018 eingeplant, um die Krankenkassenprämien von Aargauerinnen und Aargauer zu verbilligen. 213 Millionen Franken stammen dabei vom Bund, 103 vom Kanton. Insgesamt werden damit rund 150 000 Personen entlastet. Der Anteil der Bezugsberechtigten ist auf unter einen Viertel der Bevölkerung gesunken. Und der Aargau stellt im Jahr 2019 noch weniger Geld zur Verfügung: Der Grosse Rat legte den Kantonsbeitrag Mitte Dezember auf 96 Millionen Franken fest.

Neuer Finanzausgleich: Geld für 147 Gemeinden

Zwischen den Aargauer Gemeinden gilt 2018 erstmals der neue Finanzausgleich. Im Februar nahm das Stimmvolk das dazu nötige Gesetz an. 147 Gemeinden sind Empfänger, sie teilen sich rund 86 Millionen Franken. Ihnen stehen 65 Geber-Gemeinden gegenüber, die 59 Millionen Franken zahlen. Die Differenz von 27 Millionen Franken übernimmt der Kanton. Den grössten Betrag zahlen die Städte Baden (12,2 Millionen) und Aarau (5,7), die grösste Unterstützung erhalten die Gemeinden Aarburg (4,7) und Neuenhof (4,6).

13 Behandlungen in Spitälern neu ambulant statt stationär

Die neue Spitalverordnung tritt auf den Jahreswechsel hin in Kraft, die unnötige, teuerere stationäre Spitalaufenthalte verhindern soll. 13 Eingriffe werden deshalb neu im Normalfall ambulant durchgeführt. Dazu zählen Behandlungen und Untersuchungen an Herz, Blutgefässen, Händen, Füssen, Leisten und Knien. Unter die neue Regelung fallen etwa die Entfernung von Nierensteinen, Operationen des grauen Stars sowie Herzkatheteruntersuchungen. Die Regierung erhofft sich 2018 Einsparungen von 3 Millionen Franken.

Fonds für die Finanzierung von öV-Projekten

Ab dem neuen Jahr werden Infrastrukturprojekte des öffentlichen Verkehrs über eine Spezialfinanzierung bezahlt. Dies soll die Finanzierung von Grossprojekten wie der Limmattalbahn vereinfachen. In den Topf fliessen jährlich 14 Millionen Franken aus den allgemeinen Staatsmitteln sowie ein Viertel der Kantonsanteile am Ertrag der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (6,6 Millionen Franken). Wie bei der Strassenrechnung landet das noch nicht benötigte Geld in einem Fonds für künftige Projekte.

Höhere Hürden auf dem Weg zum Schweizer Pass

Ausländer, die sich einbürgern lassen, müssen über eine Niederlassungsbewilligung verfügen und seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben. Die verschärften Bundesvorgaben sind seit 1. Januar in Kraft. Die Kantone verfügten über die Option, ein eigenes Einbürgerungsgesetz zu erlassen. Die Aargauer Version hätte zusätzliche Verschärfungen vorgesehen – etwa in Bezug auf Sozialhilfeempfänger, doch die Vorlage scheiterte an einer unheiligen Allianz von Links und Rechts im Grossen Rat.