Nach dem Hochwasser 1994 investierten Kanton und Gemeinden in verschiedenste Schutzmassnahmen, wie Markus Zumsteg vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt ausführt. Die Abflusskapazität der Wyna in den Ortschaften wurde vergrössert, bei Gontenschwil/Zetzwil gab es ein neues, sehr grosses Hochwasserrückhaltebecken. «Auch an der Bünz und in deren Einzugsgebiet drosseln heute insgesamt vier Hochwasserrückhaltebecken den Abfluss bei einem Hochwasser», so Zumsteg. Die neuralgischen Stellen im Gewässerlauf seien ebenfalls ausgebaut worden, damit sie mehr Wasser schadlos ableiten können. In Lenzburg wurde ein Hochwasserentlastungsstollen gebaut. Markus Zumsteg: «Der Stollen fängt das Hochwasser im Aabach oberhalb des Siedlungsgebiets ab und leitet es unterirdisch in einem Tunnel weiter. Erst weiter unten kommt das Wasser wieder zurück in den Aabach.» (smo/nro)