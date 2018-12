Zuletzt krachte es zweimal in Oensingen: am Dienstagabend erfasste ein Auto erst eine Schülerin auf dem Fussgängerstreifen. Die junge Frau musste mit mittelschweren Verletzungen durch eine Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am gleichen Abend wurde auch ein Mann von einem Auto auf dem Zebrastreifen angefahren. Auch er wurde mittelschwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Seit Oktober diesen Jahres häufen sich solche Unfälle an Strassenüberquerungen. In den Kantonen Aargau und Solothurn registrierten die Behörden in diesem Zeitraum bereits 17 Schwerverletzte bei Unfällen auf Fussgängerstreifen. Dies berichtete der Regionalsender Tele M1 in seiner Nachrichtensendung «Aktuell» am Mittwochabend.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, erklärt gegenüber Tele M1, warum es derzeit zu einer Häufung solcher Unfälle kommt. «Im Winterhalbjahr gibt es schwierigere Lichtverhältnisse und schlechteres Wetter. Dies verschärft die Situation und fördert Unfälle mit Fussgängern.»