16-jähriger Mofa-Lenker bei Kollision verletzt – Neulenkerin übersah ihn auf Kreuzung ++ Fahrzeug landet nach Auffahrunfall auf Bahngleis

Auf der Lenzburger Seonerstrasse kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher lenkte dabei nach rechts und kam dann auf dem Gleis der Seetalbahn zu stehen.

Auf der Reinacherstrasse in Beinwil am See kollidierte am Dienstagabend eine 71-jährige Autofahrerin mit einem 12-jährigen Jungen, der die Strasse überqueren wollte. Dabei verletzte er sich und musste in Spital gebracht werden.

In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein alkoholisierter Automobilist einen Selbstunfall auf der Mellingerstrasse in Baden. Daraufhin fuhr er davon. Die Stadtpolizei konnte ihn und seinen beschädigten Toyota kurz darauf anhalten.

Am Dienstag ist es zwischen Wohlen und Niederwil zu einem Unfall auf vereister Strasse gekommen. Drei Autos waren involviert. Ein Lenker geriet ins Schleudern und prallte erst in einen korrekt entgegenkommenden Patrouillenwagen der Polizei und danach in einen zweiten Personenwagen. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden und musste ins Spital, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Die verunfallten Kantonspolizisten waren just wegen dieser vereisten Strasse auf einer Kontrollfahrt unterwegs. Sie waren davor von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Strasse zwischen Wohlen und Niederwil spiegelglatt sei.

Zwischen Künten und Bellikon kam ein Auto von der ebenfalls glatten Strasse ab. Verletzt wurde dort niemand. Im Laufe des Vormittags sind die Strassen gesalzen worden, die Kantonspolizei Aargau mahnte zur Vorsicht. (smo/mwa)

Auw, 6. Januar: Lenker flüchtet nach Streifkollision

Zwischen Mühlau und Auw ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf der Ortsverbindungsstrasse geriet ein Audi um 18.45 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er ein korrekt entgegenkommendes Auto. Der Audi-Lenker fuhr in Richtung Mühlau davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen sowie den Audi-Lenker. (mwa)

Schmiedrued, 6. Januar: Junglenker verliert Kontrolle über sein Auto – dieses überschlägt sich

Weil er nicht an die Strassenverhälntisse angepasst fuhr, verlor ein 21-Jähriger in der Nacht auf Montag die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte mit dem Bord, woraufhin sich sein Auto überschlug. Der junge Mann musste ins Spital gebracht werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lupfig, 5. Januar: Pferdekutsche stürzt während der Fahrt – sechs Passagiere werden verletzt

In der Nähe des Flugplatzes Birrfeld kippte am Sonntag eine Kutsche mit mehreren Passagieren um, der Abbiegewinkel war zu eng gewesen. Drei Erwachsene und drei Kinder wurden dabei leicht verletzt und ins Spital gebracht.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Birr, 5. Januar: Mann verursacht betrunken Selbstunfall

Am frühen Sonntagmorgen verursache ein Autofahrer in Birr einen Selbstunfall. Zunächst flüchtete er, später traf ihn die Polizei aber bei sich zuhause an. Er war unverletzt, aber alkoholisiert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lupfig, 3. Januar: Neulenkerin prallt mit Auto gegen Baum – 15'000 Franken Sachschaden

Eine 21-jährige Autofahrerin verletzte sich am Freitagmorgen, als sie ausserorts bei Lupfig in einen Baum fuhr. Sie musste ins Spital überführt werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Villmergen, 2. Januar: Auto gerät von der Strasse und prallt gegen Kandelaber

Am Donnerstagmorgen kam ein Auto von der Unterdorfstrasse in Villmergen ab und prallte gegen einen Kandelaber. Die beiden Insassen flüchteten zuerst, nach rund einer Stunde konnte die Polizei einen 33-jährigen Mann verhaften.

Mehr lesen Sie hier.

Eiken, 2. Januar: Audi-Fahrer gerät von der Autobahn und beschädigt Wildschutzzaun

Am Berchtoldstag (Donnerstag) geriet ein junger Kosovare auf der Autobahn Richtung Zürich, zwischen Eiken und Frick, von der Fahrbahn ab und beschädigte rund 80 Meter Wildschutzzaun. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Suhr, 1. Januar: 1,6 Promille: Betrunkener Autofahrer auf den Felgen unterwegs – den Führerschein ist er los

Die Kantonspolizei stoppte am Neujahrsmorgen einen alkoholisierten Autofahrer. Der 43-jährige Kroate war mit seinem beschädigten Auto auf der Autobahn A1 aufgefallen. Die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite waren beschädigt, er fuhr auf den Felgen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lupfig, 1. Januar: Zimmerbrand fordert Feuerwehr am Silvestermorgen – Verdacht auf fahrlässigen Umgang mit Raucherwaren

Bei einem Brand in einer Wohnung in Lupfig ist ein mittelgrosser Sachschaden entstanden. Brandursache dürfte der fahrlässige Umgang mit Raucherwaren sein, teilt die Kantonspolizei mit.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Aargau, 1. Januar: Brände, Einbrüche, Unfug: Über 50 Einsätze für die Aargauer Blaulicht-Organisationen in der Neujahrsnacht

Eine ruhige Nacht war jene auf den 1. Januar 2020 für die Blaulicht-Organisationen im Aargau sicher nicht. Das zeigt die Bilanz der Kantonspolizei: Vom 31. Dezember, 12 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, zirka 10 Uhr, verzeichnete sie zahlreiche Einsätze. Mehr dazu lesen Sie hier.