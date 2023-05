150 Plätze Oftringen prüft Standort für eine neue kantonale Asylunterkunft Der Kanton sucht händeringend nach Platz, um in eigenen Unterkünften Geflüchtete unterzubringen – Oftringen kann Hand dazu bieten und die eigenen Finanzen um 400'000 Franken entlasten

Am Ackerweg in Oftringen könnte bald eine kantonale Asylunterkunft realisiert werden. Google Streetview

Der Gemeinderat trifft in Abstimmung mit dem Kantonalen Sozialdienst Abklärungen für eine kantonale Asylunterkunft am Ackerweg, wie er am Freitagmorgen mitteilte. Die Einwohnergemeindeversammlung soll dann bereits am 7. September 2023 über ein entsprechendes Geschäft befinden.

Bereits informiert sind die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Partei- und Kommissionsvertreter von Oftringen, die vom Gemeinderat am Montag über den Stand der Abklärungen informiert wurden.

Der Entscheid liegt bei den Stimmberechtigten

Bekanntlich hat der Regierungsrat hat im Januar die Notlage im Asylwesen ausgerufen. Wegen dem hohen Zustrom von Geflüchteten will er zusätzlichen Unterkunftsplätze für Geflüchtete schaffen. Er sucht nach geeignetem Wohnraum für zusätzliche kantonale Unterkünfte, hat aber gleichzeitig sämtliche Gemeinden angefragt, ob sie über geeignete Parzellen verfügen, auf der eine kantonale Unterkunft realisieren liesse.

Aus Sicht des Gemeinderats besteht auf einer Parzelle am Ackerweg die Möglichkeit, eine solche kantonale Asylunterkunft zu realisieren. Daher trifft er zurzeit die nötigen Abklärungen und will das ein entsprechendes Geschäft bereits im Herbst vors Volk bringen. Nur wenn die Einwohnergemeindeversammlung zustimme, werde das Projekt umgesetzt, versichert er im Communiqué. Der Entscheid, ob die Parzelle abgegeben werde, liege bei der Gemeindeversammlung.

Der Kanton möchte die Parzelle für mindestens 10 Jahre im Baurecht nutzen und eine Unterkunft mit maximal 150 Plätzen errichten und betreiben. Vorgesehen sei eine reguläre Unterkunft – keine Notunterkunft und keine Unterkunft für ausreisepflichtige Personen, heisst es in der Mitteilung. Ein Betreuungs- und Sicherheitskonzept sowie eine Begleitgruppe mit Vertretern der Gemeinde, des Kantonalen Sozialdienstes, der Polizei sowie Anwohnerinnen und Anwohnern seien in Planung. Der Betrieb der Unterkunft und die Betreuung der Geflüchteten würde durch den Kantonalen Sozialdienst erfolgen.

Weg von den unterirdischen Notunterkünften

Gemäss Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) muss im laufenden Jahr mit einer hohen Anzahl von Anträgen für den Schutzstatus S und Asylgesuchen gerechnet werden – also Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und «normale» Asylbewerber. Der Kantonale Sozialdienst (KSD) sei auf zusätzliche Plätze für Geflüchtete angewiesen, um die zugewiesenen Personen aufnehmen zu können, sagt Stephan Müller, Leiter der Sektion Betreuung Asyl im KSD, fest. «Momentan müssen Personen unterirdisch in temporären Notunterkünften untergebracht werden.» Am Ackerweg biete sich Gelegenheit, um in Abstimmung mit der Gemeinde und unter Einbezug der Anwohnerinnen und Anwohner eine gute Lösung für eine dringend benötigte Unterkunft zu finden.»

Eine vom Kanton geführte Unterkunft habe verschiedene Vorteile für die Gemeinde Oftringen, heisst es im Communiqué. So würden die 150 Plätze der Aufnahmepflicht angerechnet, wodurch diese – Stand heute 121 – mehr als erfüllt würde. Die Kosten für eine zusätzliche Anmietung oder einen Erwerb einer Gemeindeunterkunft, und auch die Kosten für die Ersatzabgabe entfielen. Auch die personellen Ressourcen würden geschont. Gemäss Berechnung des Gemeinderates würde diese kantonale Unterkunft die Gemeinderechnung jährlich um rund 400’000 Franken entlasten. Wobei die mögliche Entlastung der Schule noch nicht berücksichtigt ist.

Der Kanton hat ausserdem der Forderung des Gemeinderats zugestimmt, auf einen Parallelbetrieb einer Notunterkunft (Zivilschutzanlage) in Oftringen und der Unterkunft am Ackerweg zu verzichten. (pd/mam)