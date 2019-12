1,5 Millionen Franken: So viel gab der Aargau 2019 für Entwicklungszusammenarbeit aus

Insgesamt 56 Projekte erhielten in diesem Jahr auf ein Gesuch hin Beiträge von 5000 bis 100'000 Franken, wie die Aargauer Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Das Geld ging an anerkannte Hilfswerke mit Sitz in der Schweiz. 61 Hilfswerke hatten 105 Gesuche eingereicht. Der Regierungsrat lehnte 49 Gesuche ab.

Die unterstützten Hilfswerke setzen Projekte in Afrika, Asien und im mittleren Osten sowie in Mittel- und Südamerika und Europa um. Es geht um Themen wie Gesundheit und Soziales, Schul- und Berufsbildung, Landwirtschaft, Infrastruktur, Handwerk und Industrie, Umweltschutz und Gesellschaftsentwicklung.