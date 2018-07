Im kommenden Jahr erhalten 143 Aargauer Gemeinden Finanzausgleichsbeiträge in der Höhe von insgesamt 87 Millionen Franken. Andererseits bezahlen 68 Gemeinden Abgaben von rund 60 Millionen Franken. Die Differenz von 27 Millionen Franken geht zu Lasten des Kantons. Er finanziert diesen Beitrag aus den Steuerzuschlägen für den Finanzausgleich sowie aus einem weiteren Vermögensabbau bei der Spezial- finanzierung Finanzausgleich.

Die Höhe der Beiträge, welche die Gemeinden erhalten, und der Abgaben, die andere leisten, liege sehr nahe am Vorjahr, teilte die Aargauer Staatskanzlei mit. Das neue Modell des Aargauer Finanzausgleichs zeichne sich durch eine deutlich höhere Konstanz und Berechenbarkeit aus.

Schon für 2018 hatte der Kanton 27 Millionen Franken in den gemeinsamen Finanztopf geworfen. Im laufenden Jahr erhalten 147 Gemeinden (4 mehr als 2019) rund 86 Millionen Franken (1 Million weniger als 2019). 65 Gemeinden (3 weniger als 2019) müssen Abgaben von rund 59 Millionen (1 Million weniger als 2019) in den Topf abliefern. Am meisten in den Finanzausgleich zahlen im kommenden Jahr Baden (10,8 Millionen Franken), Aarau (6,2 Millionen) und Kaiseraugst (3,2 Millionen). Die grössten Beiträge erhalten Aarburg (gut 4,5 Millionen), Spreitenbach (knapp 4,5 Millionen) und Wohlen (4,3 Millionen, siehe Tabellen unten).