147 Aargauer Gemeinden sind dabei für ein gemeinsames Einwohnerportal

Die Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau und die Gemeindepersonalfachverbände haben für die digitale Entwicklung der Gemeinden eine eigene Unternehmung gegründet, die Fit4Digital GmbH.

Ziel ist, ein kundenzentriertes und gemeinsames Einwohnerportal für den Bezug digitaler Dienstleistungen der Gemeinde zu schaffen, sagt GAV-Präsidentin Renate Gautschy. 147 der 210 Gemeinden haben ihre Beteiligung zugesagt. Das kostet bis 2023 pro Einwohnerin und Einwohner jährlich 2.50 Franken. Gautschy hofft indes, dass sich letztlich alle Gemeinden beteiligen.

Die bestehende, enge Zusammenarbeit mit dem Kanton werde auch mit der neuen Organisation fortgesetzt. Dafür extra ein Gesetz zu machen, wie es in vielen anderen Kantonen der Fall ist, erachte man als nicht nötig, man löse dies mit einem Vertrag mit dem Kanton. Dies sei «Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens», sagt die Gemeindeammänner-Präsidentin, und weiter: «Wir sind überzeugt, dass wir so aufgestellt und koordiniert die Innovation stärken und die Investitionen im Griff behalten können.»

Spielt keine Rolle mehr, wo eine Aufgabe angesiedelt ist

Aber was dürfen die Menschen konkret erwarten? Vieles wird ja bereits digital angeboten. «So kann man Gebührenmarken digital bestellen, sich in der Gemeinde an- oder abmelden, eine Tageskarte für den öffentlichen Verkehr kaufen usw. E-Government muss aber auch auf Gemeindeebene noch mehr zum Durchbruch kommen», sagt Gautschy: «Und es soll für Einwohnerinnen und Einwohner keine Rolle mehr spielen, ob diese von der eigenen Gemeinde direkt erbracht wird, ob sie im Auftrag mehrerer Gemeinden an einem Ort konzentriert wird oder ob sie über den Kanton läuft.»

Das müsse man als Einwohner auch gar nicht mehr in Erfahrung bringen müssen. Ziel sei, dass man einfach die entsprechende Auskunft bekommt und die entsprechende Meldung machen kann (etwa zum Zivilstand, für eine An- oder Abmeldung usw.), wenn man sich über dieses Portal an die Gemeinde wendet.

Wo ist grad meine Steuererklärung?

Damit wolle man die Menschen aber keineswegs davon abhalten, für ein Anliegen persönlich auf die Gemeindeverwaltung zu kommen, sagt die GAV-Präsidentin weiter: «Wir wollen keineswegs Menschen von diesem Gang abhalten, wenn sie einen persönlichen Kontakt wollen. Das Einwohnerportal ist einfach ein Hilfsmittel, um Dienstleistungen möglichst einfach und schnell digital erbringen zu können.»

Am Schluss soll man gar den Stand der Dinge bei der eigenen Steuererklärung digital mitverfolgen, also jederzeit die aktuelle Veranlagungssituation digital erkunden können, sagt Gautschy weiter. Im Moment ist das noch Zukunftsmusik. Doch bis 2023 soll es möglich sein.