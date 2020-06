142 km/h ausserorts: Kantonspolizei erwischt mehrere Tempo-Sünder

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Samstag in Tegerfelden und Schöftland mehrere Tempo-Sünder aus dem Verkehr gezogen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle in Tegerfelden stoppte sie einen 28-Jährigen, der seinen Töff ausserorts auf 142 km/h beschleunigte. Am Schluss resultierte eine strafbare Tempo-Überschreitung von 58 km/h, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie nahm dem Töff-Fahrer den Führerausweis auf der Stelle ab.

Sieben weitere Schnellfahrer – sechs auf dem Töff und eine Autolenkerin – fuhren zwischen 115 und 129 km/h schnell. Vier von ihnen durften nicht weiterfahren.

Bei der Kontrolle in Schöftland ging der Polizei ein Autofahrer ins Netz, der mit seinem Mercedes ausserorts 131 km/h schnell unterwegs war. Erlaubt sind dort maximal 80 km/h. Der 23-Jährige war seinen Führerausweis auf der Stelle los. Ein Töfffahrer geriet mit 114 km/h in die Kontrolle. Er durfte vorerst weiterfahren, muss aber damit rechnen, das "Billett" abgeben zu müssen.