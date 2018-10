«Es gibt kein schlechtes Wetter für eine Schifffahrt. Ob sonnig, neblig, wolkenverhangen oder regnerisch – der Hallwilersee ist immer ein tolles Erlebnis.» So wirbt die Schifffahrtsgesellschaft, die im Sommer die neue «MS Delphin» in Dienst stellte, auf ihrer Website um Passagiere. Das moderne Flaggschiff ist am Sonntag zum letzten Mal diese Saison im Kurseinsatz, nachher finden noch Gourmetfahrten statt. Der fast endlose Sommer dürfte der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee einen neuen Passagierrekord bescheren, wie Geschäftsführer Ueli Haller auf Anfrage sagt. «Die genauen Zahlen liegen noch nicht vor, ich gehe aber davon aus, dass wir zum ersten Mal mehr als 140'000 Fahrgäste befördert haben.»

Das schöne Wetter brachte für die Schifffahrt auf dem Hallwilersee aber auch Probleme mit sich. «In den 1940er-Jahren lag der Seepegel noch tiefer, aber für die neuere Zeit ist der Wasserstand sehr aussergewöhnlich», sagt Haller. Die Schiffe liegen im Verhältnis zum Ufer deutlich tiefer als üblich, der Einstieg ist für weniger trittsichere Passagiere heikel. Darum mussten bei Haltestellen provisorische Rampen installiert werden. «Wenn der See weiter jede Woche vier bis fünf Zentimeter verliert, wird es eng, sagte Haller Ende August. Damals gab es Befürchtungen, die Schifffahrt müsste eingestellt werden. Soweit kam es nicht, durch das erschwerte Ein- und Aussteigen gab es aber Verspätungen von bis zu 15 Minuten bei den Schiffskursen.

Gar nicht anlegen können die Passagierschiffe in Rheinfelden, der Pegelstand des Rheins ist zu niedrig. Deshalb wartet der «Rhystärn», das neue Flaggschiff der Basler Personenschifffahrt (BPG), auf seine Jungfernfahrt in den Aargau. «Es fehlen rund 30 Zentimeter Wassertiefe, damit Schiffe anlegen können», sagte Frédéric Petignat, Leiter Marketing der BPG, kürzlich.