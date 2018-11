Erneut haben Diebe im Aargau zugeschlagen: Innert 24 Stunden verzeichnete die Kantonspolizei 12 Einbrüche. Die Einbrecher waren in Rheinfelden, Untersiggenthal, Dintikon, Buttwil, Killwangen, Neuenhof, Mellingen, Mägenwil, Oftringen, Bünzen, Menziken und Zofingen am Werk. Die Zahl der Einbruchdiebstähle nehme zu, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie bittet die Bevölkerung, wachsam zu sein. Die Täter werden aktiv, sobald die Dämmerung eintritt und die Bewohner noch nicht zuhause sind.

