Der Bundesrat will die Steuervorlage 17, die eine Reform der Unternehmenssteuern bringt, Ende März vorstellen. Mit Blick darauf konkretisiert nun der Regierungsrat weiter, wie er die Vor- lage umsetzen will. Er rechnet mit Kosten für den Aargau von 56 Millionen Franken. Die will er mit zusätzlichen 28 Millionen Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer sowie innerhalb der Unternehmensbesteuerung voll ausgleichen. Privatpersonen sollen nichts zahlen müssen. Unter anderem will er in der oberen Tarifstufe den Unternehmenssteuersatz von 18,6 auf 18,2 Prozent senken, bei der unteren Tarifstufe von 15,1 auf 14,7 Prozent.

Die Regierung will den Gewinnsteuersatz marginal senken. Bleibt der Aargau so konkurrenzfähig?

Markus Dieth: Bisher haben schon viele Kantone Gewinnsteuersenkungen auf zum Teil sehr tiefe Niveaus angekündigt. Ein Grosskanton wie der Aargau hat nur beschränkte Möglichkeiten. Grössere generelle Steuersenkungen führen bei uns zu sehr hohen Steuermindereinnahmen.