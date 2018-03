CVP: Schluss mit Blumenstrausspolitik

Die CVP stellt erfreut fest, dass das Jahresergebnis des Kantonshaushalts positiv ausfällt und die Sanierungsmassnahmen greifen. Dank den Sondereffekten entstehe für die Budgetierung ab 2019 sogar etwas Spielraum – Spielraum, welcher für den Erhalt der Bildungsqualität, für moderate Steuern und zur Sicherung von Arbeitsplätzen eingesetzt werden solle. Die CVP freue sich, dass auch ohne Sondereffekteeine ausgeglichene Rechnung zustande gekommen ist: «Mit der Blumenstrausspolitik ist es nun vorbei.»

Grüne: Noch kein Licht am Ende des Tunnels

Wie der Bundeshaushalt profitiere auch der Kanton davon, dass Guthaben bei der Verrechnungssteuer spät zurückgefordert werden, kommentieren die Grünen. Zudem zeige sich, dass viele Berechtigte die Verbilligung der Krankenkassenprämien nicht nutzen. Der Jahresabschluss möge auf den ersten Blick als Licht am Ende des Tunnels erscheinen. Dem sei aber nicht so. Die Gesundheitsministerin habe bis heute nicht dargelegt, wie sie die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen in den Griff bekommt.

GLP: Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling

Die «schwarze Null» in der Rechnung sei leider nur dank einmaliger Sondereffekte entstanden, schreiben die Grünliberalen (GLP). Man dürfe keinesfalls von einer Trendwende sprechen. Der grösste Ausgabenblock – die Bildung – werde weiter wachsen. Das politisch akzeptierte Sparpotenzial sei weitgehend ausgeschöpft. Die GLP fordert aber, den Anstieg der Gesundheitskosten zu bremsen. Die «massiven Überkapazitäten» müssten abgebaut und der Bedarf über die Bedürfnisse gestellt werden, so die GLP.

BDP: Das Glas ist halb voll – nur nicht mit Champagner

Die BDP nimmt den Abschluss des Kantons «zurückhaltend erfreut zur Kenntnis». Man denke nach wie vor, das Glas im Aargau sei halb voll – nur nicht mit Champagner. Da das Ergebnis nur dank ausserordentlichen Mehreinnahmen – wieder einmal – zustande kam, müsse der Weg zur Beseitigung des strukturellen Defizits unverändert fortgesetzt werden, fordert die BDP. Sie stehe weiterhin hinter der Ausgleichsreserve und befürwortet die Einlage des Überschusses von 119 Millionen Franken in die Reserven.

EVP: Steuererhöhung trotzdem bald nötig

Die Evangelische Volkspartei Aargau (EVP) freut sich über das positive Ergebnis. Diverse Anstrengungen zur Entlastung hätten sich ausbezahlt, auch wenn auf einige Effekte der Kanton selbst keinen grossen Einfluss hatte, heisst es in einer Mitteilung. Das Ergebnis lasse die EVP aufatmen, «auf alle Fälle für den Moment». Ohne weitere Anstrengungen, wie die Haushaltssanierung sowie eine Steuererhöhung, werde in den kommenden Jahren kein ausgeglichenes Budget präsentiert werden können.