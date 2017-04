Die Kantonale Notrufzentrale hat am Montagabend um 22 Uhr ihren Betrieb im Erweiterungsbau des Polizeikommandos in Aarau aufgenommen. Sie umfasst insgesamt 14 Arbeitsplätze für die Betreuung der Notrufnummern 112 / 117 / 118 und 144, wie die Kantonspolizei am Dienstag bekannt gab.



Die drei bisherigen geographisch getrennten Notrufzentralen sind somit an einem Standort zusammengeführt. Dazu wurden die Einsatzleitstelle 144 beim Kantonsspital Aarau sowie die Verkehrsleitzentrale in Schafisheim aufgehoben. Sie befinden sich neu ebenfalls in der KNZ in Aarau.

Gemäss Polizei sollen mit diesem Schritt die Arbeitsabläufe zwischen Polizei, Sanität und Feuerwehr optimiert werden. Die Koordination zwischen den Blaulichtorganisationen führe zur besseren Versorgung der Bürger bei Notfällen.



Der offizielle Einweihungsakt der neuen KNZ ist laut Medienmitteilung für den 15. Juni 2017 vorgesehen. (fei)