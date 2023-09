«Ihr könnt jetzt gehen», heisst der Film, der Ende Woche in die Kinos kommt. Die Hauptdarsteller: Zwei Aargauer Neurentner, die gemeinsam über 1’300 km bis Sylt laufen und darob ihre Pensionierung verarbeiten. Was Hanspeter Bäni und Jürgen Podlass in diesen 11 Wochen erlebten und wie sehr sie sich manchmal übereinander nervten, erzählten sie im Video.