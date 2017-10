In Uerkheim streicht der Maler seit ein paar Tagen den Dorfladen neu. «Von jetzt an sollte es vorwärts gehen. Es ist wider Hoffnung da», freut sich Hans Fritzenwallner, dessen Partnerin der Dorfladen gehört. Ende November soll der Dorfladen aus dem Provisorium zurück an den alten Standort ziehen können. Dann soll nur noch eine Unwettermarke an das einschneidende Ereignis erinnern. (kob)