1. Mai CS-Rettung, Inflation, Gleichstellung: Aargauer Gewerkschaften zeigen sich zum Tag der Arbeit kämpferisch Mehr Lohn statt mehr Boni: Die Gewerkschaften rufen im Kanton Aargau zur 1.-Mai-Demo auf.

1. Mai 2022 in Baden: 1.-Mai-Demonstration in Baden, Reden beim Bahnhofsplatz, danach Umzug durch Baden und anschliessende Rede von Carola Rackete. Bild: Valentin Hehli

Der Kanton bereichere sich. Grossbanken rette der Bund per Notrecht. Und Mann und Frau verdienten immer noch nicht gleich viel bei gleicher Arbeit: allesamt Themen, die die Aargauer Gewerkschaften an den 1.-Mai-Demonstrationen beschäftigen.

In einem Communiqué zum Tag der Arbeit rufen sie zur Teilnahme auf und hoffen, dass die Rettung der Credit Suisse durch Milliarden Steuergelder und die steigende Inflation zahlreiche Menschen auf die Strassen bringt. Der Slogan: «Mehr Lohn. Mehr Rente. Gleichstellung jetzt!»

Es sei längst überfällig, die Verteilung des Wohlstands gerechter zu gestalten, schreibt der Aargauer Gewerkschaftsbund in einer Mitteilung: «Das Wohlergehen der Grossfinanz und ihrer Kader wird über Nacht mit Steuermilliarden garantiert, und auch der Kanton Aargau erzielt seit Jahren Überschüsse in Millionenhöhe auf Kosten der eigenen Angestellten und einem grossen Teil der Bevölkerung.»

Anliegen «im bürgerlich dominierten Aargau» besonders wichtig

Dafür würde man weder für die Altersvorsorge und den Teuerungsausgleich bei den Löhnen noch für zahlbare Krankenkassenprämien und erschwingliche Kinderbetreuung Geld finden. Die Gewerkschaften schenken auch der Gleichstellung eine besondere Beachtung: «Frauen verdienen auch 42 Jahre nach ihrer Gleichstellung in der Bundesverfassung immer noch 18 Prozent weniger als Männer.»

Gerade im bürgerlich dominierten Aargau sei es besonders wichtig, auf die Strasse zu gehen. «Ohne diesen Druck bleiben die Verhältnisse, wie sie sind: ungerecht», schreibt der Gewerkschaftsbund.

Acht Kundgebungen und zwei Demonstrationen im Aargau

Am 1. Mai sind im Aargau acht Kundgebungen und zwei Demonstrationen geplant, eine in Aarau und eine in Baden. Die Arbeitnehmenden können dabei auf Unterstützung durch verschiedene Politikerinnen und Politiker zählen: So werden die Co-Präsidenten der SP, Mattea Meyer und der Aargauer Cédric Wermuth, Reden halten. Letzterer wird in Lenzburg und an seinem Wohnort in Zofingen auftreten, während Mattea Meyer in Aarau eine Ansprache halten wird.

Bereits am Sonntag, 30. April, wird SP-Nationalrats- und Ständeratskandidatin Gabriela Suter an einer Vorabendfeier in der Waldhütte in Schöftland zu den Genossinnen und Genossen sprechen. In Brugg wird SP-Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli eine Ansprache halten.

Die Detailprogramme sind auf www.1maiaargau.ch/programm-2023 oder in der diesjährigen 1.-Maizeitung ersichtlich.