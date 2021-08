1. August Rivella-Präsident ruft zu gegenseitigem Respekt auf – und stimmt «Weisses Kreuz auf rotem Grund» an Alexander Barth sprach und sang an der Bundesfeier der Gemeinden Kirchleerau und Moosleerau. Er appellierte an die Bevölkerung, sich auch bei kontroversen Corona-Diskussionen von Werten wie Rücksichtnahme und Achtung leiten zu lassen.

Rivella-Verwaltungsratspräsident bei seinem Auftritt an der gemeinsamen Bundesfeier von Kirchleerau und Moosleerau. Flurina Sirenio

«Wir leben in interessanten Zeiten. Doch leider sind Epochen, die Historiker interessant finden, oft unglückliche Zeiten.» Rivella-Verwaltungsratspräsident Alexander Barth, der am Samstagabend in Kirchleerau die Festrede hielt, wusste wovon er sprach. Die pandemiebedingt ausgefallenen Grossveranstaltungen haben dem Rothrister Unternehmen 2020 einen Minderumsatz von 10,8 Prozent beschert. Für 2021, sagte Barth auf Nachfrage, würde ein ähnlicher oder noch höherer Rückgang erwartet. Dies wegen einer längeren Dauer geschlossener Restaurants, die überdies mit der Skisaison eine sonst umsatzstarke Zeit eingeschlossen habe.

Doch Barth stimmte vor den Kirch- und Moosleerbern anlässlich der Bundesfeier kein Trauerlied zur Corona-Wirtschaft an. Vielmehr zeigte er sich beunruhigt über den rauen Umgang, den viele beim Zankapfel Covid pflegen. Daher appellierte er an die Bevölkerung, sich auch bei kontroversen Diskussionen von Werten wie Rücksichtnahme und Achtung leiten zu lassen. Werte übrigens, die für unser Land stünden, fände man sie doch in der Präambel der Bundesverfassung.

«Interessante Zeiten machen Angst, wir neigen dazu, unseren ideellen Kompass zu verlieren.» So würden wir über neue Phänomene streiten und damit vergessen, was uns trotz allem verbindet. « Und: Wir vergessen, wie wir miteinander umgehen sollen.» Der 1. August sei ein guter Moment, so Barth, um uns auf die Leitsterne zu besinnen, die uns einten. Und was umschreibe diese Leitsterne besser als der in der Präambel erwähnte Wille, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung in Einheit zu leben?

«Weisses Kreuz auf rotem Grund» als kleine Zugabe

Die Rede des hohen Besuchs aus Rothrist erhielt lauten Applaus, der jedoch verfrüht kam, wie Gemeinderätin Renate Egli erklärte. Der Gast hätte noch eine kleine Zugabe parat. Denn Alexander Barth ist auch begeisterter Hobbysänger und legte am Rednerpult - begleitet von der Leerber Musig – ein Solo der modernisierten Hymne «Weisses Kreuz auf rotem Grund» hin. Dies jedoch nur zum Einsingen, danach stimmten die Feiernden in der Kirchleerber Turnhalle mit ein und gaben sich dabei alle Mühe, sich an die Weisung des Vorsingers zu halten: «Bitte so kräftig singen wie die Italiener an der Europameisterschaft.»