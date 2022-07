1. August «Einen Vulkan nehmen wir nicht, der spritzt» – so läuft der Feuerwerksverkauf in Buchs Trotz Feuerwerksverbot hat Marco Hannemann seinen Verkaufsstand seit Freitag geöffnet. Die Raketen und Vulkane rühren niemand an. Aber Knalltüfeli, Wunderkerzen und Frauenfürze gehen über die Theke.

Die Raketen sind Ladenhüter: Marco Hannemann hofft auf einen guten Silvesterverkauf. Severin Bigler

Im Zelt bei der Schiessanlage in Buchs hat es alles, was die Herzen von Feuerwerksfans höher schlagen lässt: Vulkane in diversen Grössen, Böller, Feuerwerksbatterien, bengalische Zündhölzer, Frauenfürze, Knalltüfeli.

Marco Hannemann, Geschäftsführer der Firma Feuerwerkshop, hat sich als einer der wenigen entschieden, seinen Verkaufsstand zu öffnen, obwohl wegen des Feuerwerksverbots im Aargau selbst beim Abbrennen von Frauenfürzen oder bengalischen Zündhölzern eine Busse droht.

Aufgrund der grossen Trockenheit ist das Abbrennen von Feuerwerk im ganzen Kanton Aargau verboten, der Verkauf jedoch nicht. Severin Bigler

Viel haben Marco Hannemann und seine beiden Mitarbeiterinnen an der Kasse am Freitag vor dem Mittag nicht zu tun. «Das kommt schon noch», ist er überzeugt. Zwar rechnet er mit einer Umsatzeinbusse im fünfstelligen Bereich. «Aber mit einem guten Silvesterverkauf kann ich das kompensieren.»

Wer Feuerwerk kauft, ist potenzieller Regelbrecher

Es dauert eine halbe Stunde, bis doch noch ein Kunde auf den Parkplatz fährt und das Zelt betritt. Ein Aargauer, der Feuerwerk kauft, trotz Abbrennverbot? Er lacht vielsagend.

In anderen Jahren präsentierten Kinder und Erwachsene stolz ihre Einkäufe – dieses Jahr nicht. Wer Feuerwerk kauft, ist ein potenzieller Regelbrecher. Da will sich niemand unnötig exponieren oder sich gar mit den Einkäufen fotografieren lassen. Auch der Mann lässt sich zu seinen Plänen für den Nationalfeiertag nichts entlocken. Als er mit seinen Einkäufen im Plastiksack zurück zu seinem Auto geht, ruft er Marco Hannemann lachend zu: «Ich komme vorbei, wenn es eine Busse gibt.»

Wer trotz Verbot Feuerwerk zündet, verstösst gegen das Brandschutzgesetz. Dieses sieht je nach Schwere der Zuwiderhandlung Bussen bis maximal 10'000 Franken vor. Die Kantonspolizei liess allerdings verlauten, sie werde bei allfälligen Verstossen auf die Wirkung von Verwarnungen setzen. Sei jemand uneinsichtig, werde die Polizei fehlbare Personen aber an die Staatsanwaltschaft verzeigen.

Eine Kundin aus dem Kanton Solothurn hat für ihre Gottenkinder eingekauft. Severin Bigler

Die zweite Kundin in Buchs hat das Feuerwerk im Onlineshop vorbestellt und holt die Ware kurz vor dem Mittag ab. Sie kommt aus dem Kanton Solothurn. Auch dort ist das Abbrennen von Feuerwerk verboten. Sie hat Dinge bestellt, die nicht in die Luft gehen: Knalltüfeli und Wunderkerzen. Diese Freude will sie ihren Gottenkindern am 1. August nicht nehmen.

Auch die Grosseltern, die wenig später im Zelt vorbeischauen, sind für ihr Enkelkind auf der Suche nach kleinen Sachen für die Terrasse. «Einen Vulkan nehmen wir nicht, der spritzt», sagt sie.

Vulkane, sonst Kassenschlager, waren am Freitag nicht gefragt. Severin Bigler

Auffällig ist an diesem Vormittag, dass alle Kundinnen und Kunden einen Bogen um die Raketen machen. Auch die Vulkane, sonst Kassenschlager, werden nicht gekauft. Dieses Augenmass, das die Kundinnen und Kunden beim Einkauf walten lassen, hätte sich Marco Hannemann auch von den Behörden gewünscht.

Mit Vulkanen und Feuerwerk ins Toggenburg

Er selbst lässt es sich am 1. August übrigens nicht nehmen, Feuerwerk zu zünden. Er hat im Toggenburg eine Alphütte gemietet. Anders als im Aargau gilt dort kein Feuerwerksverbot. Zehn Vulkane und zehn Feuerwerksbatterien werde er mitnehmen, sagt er.