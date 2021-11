Jugendliche Vandalen Polizei wurde mit Meldungen zu Halloween-Streichen überflutet Eier an Hausfassaden, Sprayereien oder Feuer gelegt: Wegen Halloween hatte die Polizei im Aargau alle Hände voll zu tun.

Die Kantonspolizei Aargau hatte wegen Halloween viel zu tun. (Symbolbild) Raphael Rohner

Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau sind am Sonntagabend zahlreiche Meldungen eingegangen. Dabei ging es beispielsweise um Jugendliche, die Eier an Hausfassaden warfen, Sprayereien oder brennendes Altpapier, heisst es auf Anfrage von Radio Argovia. Vereinzelt habe es auch Feuerwerk gegeben.

Eine genaue Bilanz liegt noch nicht vor. Gegen Mitternacht habe sich die Lage jedoch wieder beruhigt.

Auch im Kanton Zürich musste die Polizei mehrfach ausrücken. Rund 50 Einsätze zählte die Kantonspolizei in der ersten Nachthälfte. In den meisten Fällen ging es um Eier, die gegen Fenster, Fassaden, Autos oder Busse geworfen worden waren. Zudem seien Bauabschrankungen umgestossen und Briefkästen gesprengt oder angezündet worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Bahnhof Wetzikon wurde ein Abfallkübel auf die Gleise geworfen. Ein einfahrender Zug zermalmte ihn, weshalb es während rund 20 Minuten zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam.

Die Kantonspolizei Zürich betont, dass viele Kinder und Jugendliche in Gruppen friedlich durch die Strassen zogen, teils auch von Erwachsenen begleitet. Das Ausmass der Sachbeschädigungen wird sich erst am Montagmorgen zeigen. Hier erwartet die Polizei noch weitere Meldungen. (vro/ArgoviaToday)