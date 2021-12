Jahresrückblick Bilder, die den Aargau bewegten Schneefälle, Hochwasser, historische Entscheide, neue Strassen und sanierte Badis – die AZ zeigt den Jahresrückblick in Bildern.

Ein Schneemann in Aarau. Nadja Rohner (15.1.21)

Eine magische Nacht

Gerade, als wir dachten, den Winterzauber unserer Kindheit nie wieder zu erleben, kam er, ganz unverhofft in einer Donnerstagnacht im Januar: der grosse Schnee. Während Feuerwehr, Werkhof, Polizei und Abschleppdienste alle Hände voll zu tun hatten, zog es jeden, der auch nur einen Funken inneres Kind bewahrt hatte, auf die Strasse. Zum Staunen, Schwelgen, Schneemannbauen – wie hier in der Aarauer Pelzgasse. (nro)

Schneechaos im Aargau: Die Bilanz eines denkwürdigen Tages zum Nachlesen.

Unbekannte haben einen Bankomaten der Aargauischen Kantonalbank in Nussbaumen gesprengt. Pirmin Kramer (4.5.21)

«Die Bank ist ­­quasi weggesprengt worden»

Dienstag, 4. Mai 2021, 2.28 Uhr: Die Explosion in Nussbaumen ist so stark, dass sie sogar in Turgi zu hören ist. Panzerknacker jagten den Bankomaten der Aargauischen Kantonalbank im Einkaufszentrum Markthof in die Luft. Bei Tageslicht zeigt sich das Ausmass der Zerstörung: «Die Bank ist quasi weggesprengt worden», so eine Polizeisprecherin. Ein Bankomat-Sicherheitsexperte sagt: «Die Räuber haben massiv zu viel Sprengstoff verwendet. Dilettantisch und gefährlich.» (pkr)

«Ein Glück, dass niemand verletzt wurde»: Die ganze Geschichte zum Nachlesen.

Unbewilligte Demonstration gegen die Coronamassnahmen in Aarau. Raphael Hünerfauth (8.5.21)

Coronademo trotz Verbot: Skeptiker ziehen durch Aarau

Obwohl die Behörden den Organisatoren die Bewilligung verweigerten, zogen am 8. Mai rund 1500 Coronaskeptiker und Massnahmengegner durch die Kantonshauptstadt. Dabei kam es zu kleineren Zusammenstössen zwischen Teilnehmenden, Gegendemonstranten und der Polizei. Derzeit sind noch Verfahren wegen Angriffen auf Polizisten und Festnahmen hängig. Später bestätigte das Verwaltungsgericht, dass das Demoverbot rechtmässig war. (fh)

Über tausend Coronaskeptiker demonstrieren ohne Masken, Hunderte werden weggewiesen und ein Polizist verletzt: Das war die Demo in Aarau

In Bad Säckingen und Laufenburg erwacht der Einkaufstourismus der Schweizer von neuem. Hans Christof Wagner (14.5.21)

Einkaufstourismus unter erschwerten Bedingungen

Das Shoppen jenseits der Landesgrenze blieb auch in diesem Jahr ein Renner – trotz Corona und dauernd ändernden Vorschriften. Aktuell muss, wer nach Deutschland reist, geimpft, genesen oder getestet sein. Bei Tagesausflügen muss die Reise aber nicht angemeldet werden und es droht auch keine Quarantäne. Aber aufgepasst: Seit dieser Woche muss auch in Lebensmittelläden eine FFP2-Maske getragen werden. Für viele Geschäfte gilt zudem die 2G-Regel. (twe)

«Die Schweizer Einkaufstouristen sind zurück»: der Beitrag von diesem Sommer zum Nachlesen – und die wichtigsten Antworten zur aktuellen Entwicklung im deutschen Nachbarland.

Fans in der Aarauer Altstadt beim EM-Spiel Schweiz gegen Spanien. Daniel Vizentini (2.7.21)

Ein grosses Fussballfest, trotz allem

Wer diesen Sommer mit der Schweizer Fussballnati mitgefiebert hat, der kann die Anspannung auf diesem Bild förmlich spüren: Es zeigt Fans in der Aarauer Altstadt beim EM-Viertelfinal Schweiz gegen Spanien. Ausgerechnet am Abend des Maienzugs, der wegen Corona nur in der Light-Version stattfand, war die Stadt gefüllt mit Fussballfans. Belohnt wurden sie für ihr Mitleiden nicht: In jenem Match platzten die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug. (nro)

«Sorry, absolute Fehleinschätzung!» – acht Erkenntnisse zur Zukunft der Schweizer Nati nach der grossartigen EM

Das Freischarenmanöver 2021 im Rahmen des «Jugendfest light». Fabio Baranzini (5.7.21)

Kadetten gewannen auch «Manöver light»

Nachdem das Lenzburger Freischarenmanöver 2020 ausfiel, fand die traditionelle gloriose Niederlage der Freischaren gegen die Kadetten 2021 – man brach gar mit der Tradition der geraden Jahre – im Rahmen des «Jugendfestes light» wieder statt. Aber in Etappen (sogar der Einwohnerrat war involviert), ohne Publikum und mit Liveübertragung des Finals auf dem «Gofi» statt der Schützenmatte. Ob wir 2022 wieder normales «Honolulu!» hören? (vaj)

Das war das Lenzburger Jugendfest: Kanonen und Trommeln statt Regen und Donner

Hochwasser im Wasserschloss. KFS Kanton Aargau (14.7.21)

Angespannte Lage im ganzen Aargau

Eindrücklich zu sehen ist auf der Drohnenaufnahme das Wasserschloss bei Brugg, wo Aare, Reuss und Limmat zusammenfliessen. Nach den ununterbrochen starken Regenfällen im Juli blieb die Situation während Tagen angespannt im ganzen Kanton. Flüsse und Bäche führten Unmengen an Wasser und traten über die Ufer. An verschiedenen Stellen wurden mobile Hochwassersperren eingebaut. (mhu)

Über 26 Millionen Franken Unwetterschäden: Der Newsticker über das Hochwassergeschehen im Aargau mit allen Videos und Bildern zum Nachlesen.

SVP-Nationarat Andreas Glarner und SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati Philippe Rossier/Blick (23.8.21)

Glarner und Gallati entfremden sich

Einst gehörten sie zusammen zur sogenannten Stahlhelm-Fraktion der SVP Aargau, später machte Andreas Glarner (links) Jean-Pierre Gallati zu seinem Nachfolger als Fraktionschef im Grossen Rat. Doch seit Gallati als Gesundheitsdirektor im Regierungsrat sitzt und auch unpopuläre Coronamassnahmen trifft, hat sich das Verhältnis der Parteikollegen merklich abgekühlt. Dies umso mehr, als Glarner im Herbst gegen Gallati den Kürzeren zog: Der SVP-Parteitag beschloss ein Ja zum Covid-Gesetz und folgte damit dem Gesundheitsdirektor, nicht dem Parteipräsidenten. (fh)

Die ungleichen SVP-Zwillinge: Wie die Pandemie die Unterschiede zwischen Glarner und Gallati offenlegt

Feierliche Einweihung des Tunnels Letten der Südwestumfahrung Sins. Henry Muchenberger (11.9.21)

Umfahrung bringt Entlastung fürs Dorf

Die Gemeinde Sins und das ganze Oberfreiamt mussten jahrzehntelang auf eine Verbesserung des grösser werdenden Verkehrsproblems warten. Im September war die Freude, dass die Umfahrung eingeweiht werden konnte, deshalb dementsprechend gross. Die Bevölkerung feierte die Eröffnung beim Portal des Tunnels Letten. Der Baukredit für die gesamte Umfahrung mit einer Länge von einem Kilometer belief sich auf rund 88 Millionen Franken. (rib)

Blumen für die ersten Tunnelbefahrer: Die Südwestumfahrung Sins ist eröffnet

Die Sanierung der Aarburger Badi läuft. Philipp Muntwiler (25.9.21)

Die älteste Badi des Kantons wird saniert

Just zu ihrem 90. Geburtstag wird die Badi Aarburg einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Der Souverän genehmigte dafür einen Kredit von 6,18 Millionen Franken. Wegen des hohen Grundwasserspiegels – bedingt durch die starken Regenfälle – verzögerten sich die ersten Arbeiten allerdings. Neueröffnung wird im nächsten Sommer sein. Dann können sich die Sonnenhungrigen und Wasserratten wieder im schönen Bad, direkt an der Aare gelegen, erholen. (jam)

Der Eröffnungsanlass der Südwestumfahrung Brugg. Alex Spichale (1.10.21)

Strasse ist ein Jahr früher fertig als geplant

Ab Anfang Oktober rollte der Verkehr. Die Südwestumfahrung Brugg konnte rund ein Jahr früher eingeweiht werden als ursprünglich geplant – im Beisein von: Stephan Attiger, Regierungsrat; Barbara Horlacher, Stadtammann Brugg; Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin Windisch; Rolf H. Meier, Kantons­ingenieur; Marcel Voser, Projektleiter vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (von links). (mhu)

Südwestumfahrung Brugg ist ein Jahr früher fertig als ursprünglich geplant

Hoteldirektor John Rusterholz vor der Caspar-Wolf-Halle. Alex Spichale (8.10.21)

Der Endspurt beim Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri

21'000 Holzelemente haben Schreiner im Saal des neuen Murianer Projekts geschliffen und angebracht. Zur Freude von Hoteldirektor John M. Rusterholz. Es ist einer der architektonisch markanten Orte im Drei-Häuser-Hotel Caspar, das die Häuser Wolf, Ochsen und Adler umfasst. Ein Teil ist eröffnet, der Rest folgt 2022. Der Bau von Stararchitektin Tilla Theus wurde vom «Tages-Anzeiger»zu den neun spektakulärsten neuen Schweizer Hotels gewählt. (rib)

Drei-Häuser-Hotel Caspar: Das Hotel, das sich vor seinen Gästen verneigt

Die Schlüsselübergabe der renovierten Reithalle. Nadja Rohner (16.10.21)

Aarau hat endlich sein Mehrspartenhaus

Nach jahrelangem, zähem Ringen um Standort, Konzept und Geld konnte die Kantonshauptstadt – ja, eigentlich der ganze Kanton – im Oktober endlich die Einweihung der frisch umgebauten und sehr gelungenen Alten Reithalle feiern. Die gewollt skurrile Schlüsselübergabe von der Stadt an den Betreiberverein Arta übernahm «Punch Agathe», die vielleicht grösste Marionette der Welt. (nro)

«Der schönste Saal der Schweiz»: Die Alte Reithalle in Aarau ist ein radikales Haus für Theater, Musik und sogar Zirkus

Grosse Zustimmung vor den Flaggen der neuen Gemeinde. Alexander Wagner (4.11.21)

Eine historische Gemeindeversammlung

Sieben Jahre dauerte es vom ersten Gespräch über eine mögliche Fusion bis zur ersten Gemeindeversammlung der neuen Gemeinde Zurzach im November. Acht Gemeinden im Bezirk schliessen sich per 2022 zur flächenmässig grössten Gemeinde im Kanton zusammen. Nach knapp drei Stunden segneten die fast 400 anwesenden Zurzacherinnen und Zurzacher auch die letzten der 13 Traktanden ab. (sga)

Wassergebühren, Lohn und Budget: Das hat die erste Zurzacher Gmeind entschieden

Architekt Mario Botta bei der Eröffnung der Wellness-Therme Fortyseven. Ennio Leanza/Keystone (18.11.21)

«Ein Geschenk des Himmels»

Nach acht Jahren Unterbruch hat Baden wieder ein Thermalbad: Am 20. November wurde die Wellnesstherme Forty­seven, so der offizielle Name, eröffnet. Ein grosser Moment war das auch für den berühmten Architekten Mario Botta. «Ein Geschenk des Himmels» hat er das Thermalwasser, das hier aus dem Erdboden sprudelt und das mineralreichste im Land ist, genannt. Nicht nur Badenerinnen und Badener wissen nun wieder, wie sich das Himmelsgeschenk auf dem eigenen Körper anfühlt. (pz)

Baden hat mit dem «Fortyseven» ein neues Highlight – alle unsere Geschichten rund um die Eröffnung der Wellnesstherme

Christiane Guyer (Grüne) ist die neue Zofinger Frau Stadtammann. Vizeammann wird Andreas Rüegger von der FDP. Janine Müller (28.11.21)

Zofingen hat die erste Frau Stadtammann

Nach 50 Jahren Frauenstimmrecht hat es auch die Thutstadt geschafft: Erstmals wählen am 28. November die Zofinger eine Frau zum Stadtammann. Die Grüne Christiane Guyer (im Bild mit Vizeammann Andreas Rüegger, FDP) erhält im zweiten Wahlgang 2849 Stimmen. Guyer löst den parteilosen Hans-Ruedi Hottiger ab, der 16 Jahre Stadtammann von Zofingen war. Sie ist auch die erste grüne Politikerin in dieser Position. (lbr)

«Es ist ein Freudentag»: Die Grüne Christiane Guyer ist Zofingens erste Frau Stadtammann

06.12. Mustafa Mustafai alias Tony Maroni erlitt im Herbst 2021 bei einem Arbeitsunfall schwere Verbrennungen. Er will aber trotzdem 2022 wieder am Marronigrill stehen. Atia Miraz (3.12.21)

Ein junger Fricktaler kämpft um sein Leben

Der Rheinfelder Marroniverkäufer Mustafa Mustafai alias Tony Maroni erlitt am 28. September bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen und kämpfte um sein Leben. Sein Verkaufsstand am Eingang zur Altstadt bleibt daher in diesem Jahr leer. Aber der 21-Jährige, der vom Verein Mehr Farbe für Rheinfelden unterstützt wird, hat seinen Mut nicht verloren. Schon im nächsten Jahr will er wieder am Marronigrill stehen – und mit den Kundinnen und Kunden Sprüche klopfen. (twe)

«Tony Maroni» kämpfte nach einem Unfall um sein Leben – und denkt in seinen schwersten Stunden an seine Kundinnen und Kunden