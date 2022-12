Interaktive Karte So hoch sind die Impfquoten in den Aargauer Gemeinden – grosse Unterschiede Der Kanton Aargau weist erstmals aus, wie es um den Impffortschritt in den Gemeinden steht. Was die Ammänner der Spitzenreiter und Schlusslichter dazu sagen – und warum die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind.

Die Corona-Impfquoten in den Aargauer Gemeinden fallen zum Teil überraschend aus: So haben sich in Aarau erst 48,5 Prozent der Menschen zweifach impfen lassen, in Reitnau hingegen bereits fast 83 Prozent. Das Dorf im südlichsten Suhrental ist der Spitzenreiter, was den Impffortschritt angeht. In keiner anderen Gemeinde sind so viele Einwohnerinnen und Einwohner doppelt geimpft. Das Departement Gesundheit und Soziales hat die Daten am Donnerstag erst- und einmalig im Covid-Newsletter publiziert.

Sehr hohe Impfquoten weisen auch das zweitplatzierte Schinznach (81,8 Prozent) und das drittplatzierte Leibstadt (75,5 Prozent) auf. Nach dem Spitzentrio klafft eine Lücke. Das sieht man auch auf der folgenden interaktiven Karte. Wie Inseln im Meer stechen die Spitzenreiter hervor:

Am unteren Ende der Rangliste figurieren mit Fisibach und Islisberg zwei Kleingemeinden (543 resp. 643 Einwohner). In Fisibach liessen sich bislang 28 Prozent zwei Mal impfen, in Islisberg 31. Kantonsweit sind 51,3 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft.

Es gibt allerdings Faktoren, die die Aussagekraft der Daten begrenzen. Genesene, die sich impfen lassen, sind nicht Teil der hier dargestellten Impfquote – sie erhalten meist nur eine Dosis. Das Gesundheitsdepartement weist aber nur zweifach Geimpfte aus. Das bedeutet: Gemeinden mit einer hohen Anzahl Genesener dürften in der Realität eine etwas höhere Impfquote haben, als hier dargestellt. Im Aargau haben schätzungsweise fast 50'000 Personen eine Covid-Erkrankung überstanden.

Ebenfalls nicht im Datensatz enthalten sind die Impfungen von 11'800 Aargauerinnen und Aargauern, die sich in anderen Kantonen oder im Ausland impfen liessen.

«Jeder hat das Recht, sich impfen zu lassen oder nicht»

Roger Berglas ist Gemeindeammann von Fisibach. Er nennt drei mögliche Gründe für die tiefe Impfbereitschaft:

Die Einwohnerstärke. In Fisibach haben zehn Leute, die sich nicht impfen lassen, einen grösseren Einfluss auf die Statistik als in einer Gemeinde mit vielen Einwohnern.

Die landwirtschaftliche Prägung des Dorfs. Man sei kein Reise- oder Ausgehvolk, das sich aus diesen Gründen impfen lassen müsse.

Die Impfskepsis. Berglas sagt: «Wir sind keine Impffreunde, sondern eher skeptisch eingestellt.» Das habe man schon bei Abstimmungen beobachtet, bei denen es ums Impfen ging. Tatsächlich lehnte Fisibach vor acht Jahren das Epidemiengesetz mit 45,6 Prozent ab (Kanton Aargau: 55,9 Prozent Ja). Damals drehte sich die Diskussion besonders um das Impfobligatorium in Notsituationen und für gewisse Personengruppen.

Fisibachs Gemeindeammann Roger Berglas. AZ

Berglas will die Fisibacher Impfquote nicht bewerten. «Als Gemeindeammann ist mir das egal. Jeder hat das Recht, sich impfen zu lassen oder nicht.»

Der Dietwiler Gemeindeammann Pius Wiss sagt, in ländlichen Gebieten sei man skeptischer gegenüber der Impfung als in den Städten und den Agglomerationen. Im Dorf mit der dritttiefsten Impfquote sind die Corona-Massnahmen ein Thema in den Gesprächen der Leute, weniger aber das Impfen.

Der Dietwiler Ammann Pius Wiss. AZ

Letztlich sei es allen freigestellt, ob sie sich impfen liessen oder nicht, sagt Wiss. Mehr Menschen zur Impfung zu motivieren, erachtet er nicht als Aufgabe der Gemeinde – Bund und Kantone kommunizierten zu diesem Thema genügend und vor allem effizienter.

«Harte Zeit auf Intensivstation»

Schinznachs Ammann Urs Leuthard.

AZ

In Reitnau und Schinznach ist die Impfbereitschaft mehr als doppelt so hoch wie in Dietwil. Schinznachs Ammann Urs Leuthard sagt: «Offenbar ist man sich bei uns bewusst, was passieren kann, wenn man sich nicht impfen lässt.»

Er wisse von ein paar Erkrankten, die auf die Intensivstation eingeliefert wurden. «Sie hatten eine harte Zeit», sagt Leuthard. Konkrete Gründe für die weit überdurchschnittliche Impfquote kennt er ebenso wenig wie Reitnaus Vizeammann Peter Hochuli. Dieser ist «hoch erfreut» über das Abschneiden seiner Gemeinde. Der Spitzenplatz überrascht ihn. «Ich habe das total falsch eingeschätzt.» Im Dorf sei er eher skeptischen Meinungen begegnet.

Politiker von links bis rechts werben für die Impfung

Sollen die Gemeinden mehr tun, um die Impfbereitschaft zu steigern? Nein, heisst es beim Departement von Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Für die kantonale Impfkampagne sei man aber dankbar um alle Gemeinden, Betriebe, Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die die Aktivitäten rund um die Corona-Impfung von Bund und Kanton unterstützten.

Das Gesundheitsdepartement wirbt derzeit mit einem Igel und verschiedenen Aargauer Polit-Persönlichkeiten für die Impfung: SP-Nationalrätin Yvonne Feri, FDP-Ständerat Thierry Burkart, SVP-Ständerat Hansjörg Knecht, alt SVP-Nationalrat Ueli Giezendanner und mit dem Wohler Gemeindeammann und SP-Grossrat Arsène Perroud.