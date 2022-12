Interaktive Karte Die Partei der Parteilosen wird in den Aargauer Gemeinden immer übermächtiger – und eine Partei stürzt ab Schon knapp 55 Prozent der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Aargau gehören nicht einer Partei an. Ihr Anteil ist hier grösser als in vergleichbaren Kantonen. Warum? Versagen die Parteien? Ist es überhaupt ein Problem? Die Meinungen gehen weit auseinander.

Es gibt kaum ein Jahr ohne Wahlen. 2019 wurden National- und Ständerat bestellt, letztes Jahr Regierung und Grosser Rat. Dieses Jahr finden kommunale Gesamterneuerungswahlen statt, sie nähern sich rasch. Doch wie ist die Ausgangslage? Die Grafik zeigt, die weitaus grösste «Partei» in den Gemeinderäten ist die der Parteilosen. Sie stellen mehr Mandatsträger als alle Parteien zusammen. Ihr Anteil ist bei den letzten Wahlen gar weiter auf knapp 55 Prozent gestiegen.

Und wie sieht es mit der Parteizugehörigkeit in den einzelnen Gemeinden aus? In unserer interaktiven Karte erfahren Sie, welche Partei in welcher Gemeinde am stärksten vertreten ist. Selbstverständlich sind auch die parteilosen Mitglieder aufgeführt.

Yvonne Reichlin: Auf kommunaler Ebene wenig Parteipolitik

Yvonne Reichlin, Leiterin Gemeindeabteilung. Foto: ZVG

Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemeindeabteilung des Kantons, bereitet dies keine Sorge: «Anders als auf nationaler und kantonaler Ebene geht es auf Gemeindeebene bei Sachgeschäften wie zum Beispiel einem Schulhausbau oder einer Strassensanierung nicht primär um Parteipolitik.»

Wenn der Gemeinderat unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung die Gemeinde im Sinne der Bevölkerung voranbringt, erfülle er seinen Auftrag, sagt Reichlin. Allerdings könne es schon geschehen, dass ein Quereinsteiger relativ rasch enttäuscht das Amt wieder abgibt, weil er sein Ziel nicht erreichen konnte oder falsche Vorstellungen vom Amt hatte. Reichlin: «Auf allen Ebenen geht es halt nicht anders, als für ein Anliegen eine Mehrheit finden zu müssen.»

Andreas Glarner: Parteilose sind nicht greifbar

Parteilose seien nicht greifbar, kritisiert dagegen SVP-Präsident Andreas Glarner. Wenn viele Parteilose den Kanton nicht stören, verwundere ihn das nicht: «Dem Kanton sind schwache Gemeinderäte am liebsten», so sein Vorwurf. Den weist Yvonne Reichlin zurück: «Auch parteilose Gemeinderatsmitglieder können die notwendigen Fähigkeiten für das Exekutivamt mitbringen. Schwache Gemeinden schwächen den Kanton als Ganzes und sind nicht in seinem Interesse.»

Die besondere Lage der Gemeinden äussere sich auch darin, sagt Yvonne Reichlin, dass oft lokale Interessengemeinschaften antreten (vgl. Grafik), um ein brennendes lokales Thema anzugehen, aber auch Quer- und Neueinsteiger. Eher einer Partei trete jemand bei, der in dieser auch auf einer anderen Ebene Karriere machen will.

Reichlin: Wichtig ist, Leute mit Führungserfahrung zu finden

Je grösser eine Gemeinde, desto eher sind jedoch lokale Parteistrukturen vorhanden. Erst recht dann, wenn die Gemeinde über einen Einwohnerrat verfügt. Wichtig sei einfach, Leute mit Führungserfahrung zu finden, die in den Milizstrukturen auch ihr berufliches Know How einbringen können.

Oliver Dlabac, Zentrum für Demokratie Aarau Foto: ZVG

Oliver Dlabac leitet die Projektgruppe zur lokalen Demokratie am Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), und ist Hauptautor einer Studie über die Milizorganisation der Gemeindeexekutiven im Aargau. Er kennt die Thematik der vielen parteilosen Gemeinderäte. Er beobachtet, dass die Probleme zur Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidaten für Exekutivämter im Aargau seit den 1970er Jahren zugenommen haben.

Rekrutierungsprobleme im Aargau besonders ausgeprägt

Dass die Rekrutierungsprobleme im Aargau besonders ausgeprägt sind, hängt laut Dlabac damit zusammen, dass der Aargau überdurchschnittlich viele kleine, ländliche, ausgeprägt milizmässig organisierte Gemeinden mit viel ehrenamtlicher Arbeit aufweist. Dlabac: «Da nimmt die Bereitschaft fürs politische Engagement ab, zumal in Gemeinden mit hohem Pendleranteil».

Die Auswertung der schweizweiten Exekutivmitgliederbefragung von 2009 zeigte zudem, dass der Anteil Parteiloser im Aargau deutlich höher ist als in den Kantonen Zürich, Luzern oder St. Gallen. Tatsächlich komme den politischen Parteien bei der Rekrutierung und beim längerfristigen Engagement von Exekutivmitgliedern eine wichtige Rolle zu. Im Aargau würden die Parteien diese Aufgabe aber nur beschränkt wahrnehmen.

Oft fragen nicht Parteien, sondern Amtsträger mögliche Kandidierende an

Das äussere sich so, sagt Dlabac mit Blick auf die neusten Zahlen (vgl. Grafik), dass Personen im Aargau sehr oft von bisherigen Amtsträgern für ein Mandat angefragt werden, und nur sehr selten von den Parteien selbst. Viele Angefragte seien zudem in keiner Partei: «Das Problem stellt sich insbesondere in kleineren Gemeinden, in denen es oft gar keine Parteistrukturen gibt.» Wenn dort nur eine Partei organisiert ist, sei es meist die SVP, bei mehreren seien es meist traditionelle Parteien wie FDP, Die Mitte oder SP. Wenn Parteien lokal organisiert sind, konzentrieren sie sich oft auf die lokale Meinungsbildung, und sind froh, wenn sie dafür genug Manpower haben: «Sie haben sich ein Stück weit aus dem Rekrutierungsgeschäft für Exekutivmitglieder zurückgezogen.»

Parteigebundene Gemeinderäte sind tendenziell länger im Amt

Dabei weist der Wissenschafter nach, dass parteigebundene Exekutivmitglieder tendenziell länger im Amt sind. Das deute darauf hin, dass Parteien auch während der Amtstätigkeit ein unterstützendes Umfeld bieten können. Unabhängige Einzelkämpfer würden hingegen selten mehr als eine oder zwei Perioden im Amt bleiben.

Gleichzeitig ist Dlabac überzeugt, dass manche Kandidierende, die politisch eher links stehen, in einer ländlichen Gemeinde eher als Parteilose kandidieren. Dies, weil es oft keine lokale Sektion von SP oder Grünen gebe, aber auch, weil sie sich als Unabhängige eher als wählbar wähnen. Dlabac: «Ob es im Herbst auf Gemeindeebene - wie bereits national und kantonal - mehr Vertreter von Grünen und GLP gibt, hängt also auch davon ab, ob diese Parteien lokale Gruppierungen gründen können.»

Gemeindeammännerpräsident: Ortsparteien leider nicht mehr so aktiv

Patrick Gosteli, Präsident Gemeindeammännervereinigung. Foto: ZVG

Die Entwicklung mit immer mehr parteilosen Exekutivmitgliedern müsse man zur Kenntnis nehmen, sagt Patrick Gosteli, Präsident der Gemeindeammännervereinigung, selbst Gemeindeammann in Böttstein. Ihr Anteil beträgt inzwischen gegen 55 Prozent aller vergebenen Mandate. Es sei Aufgabe der Parteien, geeignete Leute für diese Ämter anzufragen und zu portieren, sagt Gosteli. Man sollte Führungserfahrung haben und sich in der Gemeinde engagieren oder engagiert haben, etwa in einem Dorfverein, der Feuerwehr oder sich anders für die Gemeinde einsetzen.

Leider seien aber etliche Ortsparteien quer durch die Parteienlandschaft nicht mehr so aktiv wie vor zehn, 15 Jahren, oder sie sind gar nicht mehr da: «Früher hatten Ortsparteien noch umfangreiche Jahresprogramme, an denen die Menschen teilnahmen. Deren Freizeitverhalten hat sich geändert, diese Bereitschaft schwindet sichtlich.»

Auf lokaler Ebene seien die Parteien (ausser bei Einwohnerräten und in grossen Gemeinden) aber meist auch nicht so matchentscheidend wie auf kantonaler und nationaler Ebene, räumt der Ammänner-Präsident ein. Der Vorteil für Parteigebundene sei, dass sie von der Partei Support bekommen. Sie müssen aber auch immer wieder mit ihr das eigene Tun reflektieren, derweil Parteilose erst nach vier Jahren an der Urne erfahren, wie ihre Politik ankam.

Gosteli: Gemeinderatsamt war früher auf einer Stufe mit Arzt, Pfarrer, Lehrer

Im Blick zurück sogar um 30 Jahre erinnert sich Gosteli, damals sei ein Gemeinderatsamt sehr geachtet gewesen, wie Arzt, Pfarrer oder Lehrer: «Heute wird diese Arbeit viel mehr hinterfragt. Das ist nicht schlecht. Aber wenn viele Gemeinderäte kaum noch Wertschätzung, dafür umso mehr Kritik erfahren, fragen sich halt immer mehr, ob sie sich das überhaupt noch antun wollen.»

Andreas Glarner, Nationalrat, Präsident SVP Aargau Foto: Severin Bigler

Wie beurteilen eigentlich Parteipräsidenten selbst diese für sie schwierige Lage? Der kantonale SVP-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner beobachtet den Vormarsch der Parteilosen in den Gemeinderäten mit Sorge: «Parteilose sind meist nicht greifbar, sie fühlen sich meist niemandem verpflichtet», kritisiert er.

Ihn ärgert sehr, wenn vereinzelt offizielle SVP-Kandidierende auf ihrem Wahlplakat das Parteilogo weglassen, «aus Sorge um ihre Wahlchancen. Dafür habe ich kein Verständnis». Er ist zudem überzeugt, dass etliche als parteilos kandidieren, weil sie eher links stünden, und glaubten, so die besseren Chancen zu haben.

Die SVP hat bei den letzten Gemeindewahlen mit 35 lokalen Mandaten überproportional viele Gemeinderäte verloren (vgl. Grafik). Hat Glarner dafür eine Erklärung? Wer kandidiert, exponiere sich, antwortet er, und: «Alleine dies ist leider nicht mehr jedermanns Sache. Zudem wird der Aufwand für das Amt eines Gemeinderates ohne Mut zur Lücke und das Trennen von Wichtigem und Unwichtigem leider immer höher.»

Glarner: Man kann auch ohne Ortspartei für die SVP antreten

Es gebe gewiss nicht überall SVP-Ortsparteien, so Glarner weiter: «Man kann in einem Dorf aber auch ohne lokale Parteistruktur für die SVP antreten.» Er ist mit den Lokalsektionen im Gespräch. Dabei höre er oft, es sei total schwierig, jemanden für ein Exekutivamt zu finden, da viele Angst haben, sich zu exponieren, im Internetzeitalter sowieso. Glarner erwartet aber, dass, wer politisiert, den eigenen Kopf aus dem Fenster hält: «Wenn man sieht, dass etwas falsch läuft, muss man hinstehen.»

Bereitschaft bei Konzernen sinkt, Mitarbeitenden Raum für Politik zu lassen

Den Einwurf, so ein Amt benötige viel Zeit, lässt er nicht gelten: «Man muss auch nicht an jedem Seminar des Kantons teilnehmen. Unsere Gemeinde Oberwil-Lieli und viele andere beweisen täglich, dass diese Funktion im Milizamt zu bewältigen ist.» Er bedauert dafür, dass die Bereitschaft von Firmen - gerade bei grossen Konzernen - sinke, Mitarbeitenden Raum für so ein Milizamt zu geben. Glarner: «Ich kann alle nur ermutigen, für dieses Amt zu kandidieren –es war das schönste Amt mit dem grössten Gestaltungsraum, welches ich in der Politik bislang hatte.»

Legen die Grünen jetzt auch in den Gemeinderäten zu?

Grünen-Präsident und Grossrat Daniel Hölzle. Foto: ZVG

Daniel Hölzle, Präsident der Aargauer Grünen, weiss, dass man von ihnen mit Blick auf die letzten Wahlerfolge auch bei den Gemeindewahlen einiges erwartet. Hölzle: «Wir merken gerade auf kommunaler Ebene, dass sich vermehrt Menschen für die grünen Ideen engagieren wollen. Das freut und macht zuversichtlich dass wir auch langfristig zulegen werden.» Ziel sei es in erster Linie in den Einwohnerräten zuzulegen und so auch Kandidierende für die Exekutiven aufzubauen. «In städtischen Gemeinden haben wir sicher bessere Ausgangslagen für Sitzgewinne als in ländlichen Gemeinden.»

Hölzle: kleinräumige Gemeindestrukturen sind das Problem

Dass so viele Parteilose antreten, hat für ihn direkt mit der kleinräumigen Gemeindestruktur zu tun: «Die sind das Problem. In kleinen Gemeinden ist es schwierig, genug geeignete Leute zu finden. Und wenn man sie findet, sind sie oft nicht in einer Partei.» Wer als parteilos kandidiert, steht aber oft alleine im Regen. Gerade in der Politik ist kreativer Austausch und Rückendeckung wichtig. Hölzle: «Da hilft eine Parteimitgliedschaft.»