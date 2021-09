Immobilien Stärkster Rückgang der Schweiz: Im Kanton Aargau stehen 1724 weniger Wohnungen leer Im Juni gab es in der Schweiz zwar noch immer 71'365 leere Wohnungen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies jedoch einer Abnahme von 9,5 Prozent. Der ersten seit zwölf Jahren.

Nach zwölf Jahren geht die Zahl der leeren Wohnungen in der Schweiz erstmals wieder leicht zurück. Bruno Kissling

1,54 Prozent des Gesamtwohnungsbestands in der Schweiz war Anfang Juni unbenutzt. Konkret sind damit am 1. Juni 7467 respektive 0,18 Prozent leere Wohnungen und Einfamilienhäuser weniger gezählt worden als noch vor einem Jahr. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit. Die grössten Rückgänge der Leerstandsquoten wurden dabei in den Grossregionen Ostschweiz (von 2,08 auf 1,74 Prozent) und Nordwestschweiz (von 1,96 auf 1,64 Prozent) beobachtet. Einzig die Grossregion Tessin verzeichnete laut BFS einen weiteren leichten Anstieg der Leerwohnungsziffer (um 0,12 auf 2,83 Prozent).



Im Kantonsvergleich lag die tiefste Leerwohnungsziffer Anfang Juni im Kanton Zug (0,34 Prozent). Auch in den Kantonen Genf (0,51 Prozent), Zürich (0,72), Graubünden (0,87), Obwalden (0,96), Baselland (0,97) und Schwyz (0,99) blieben die Quoten jeweils unter der Ein-Prozent-Marke. Insgesamt lagen in elf Kantonen die Leerwohnungsziffern laut BFS unter dem schweizweiten Mittel.