Hunzenschwil Im ehemaligen «Frohsinn» entsteht ein aussergewöhnlicher Mittagstisch Buffet, Beizen-Eckbank und Zapfhahn: Der Gastrocharakter soll beim Umbau des ehemaligen Restaurants Frohsinn in eine Tagesstruktur erhalten bleiben. Gearbeitet wird auch daran, vier Wohnungen für Asylsuchende herzurichten.

Gemeinderat Daniel Gygax (links) und Gemeindeammann Urs Wiederkehr im Gastraum. Dort wird künftig der Mittagstisch angeboten. Eva Wanner

Winkel, Ecken und Abzweigungen, wo man keine erwartet: Bei einem Rundgang durch das ehemalige Restaurant und Hotel Frohsinn in Hunzenschwil merkt man schnell, dass hier mehrfach an- und umgebaut wurde.

Nun sind wieder Bauarbeiter im Gebäude tätig, das die Ortsbürgergemeinde für 1,2 Millionen Franken gekauft hat. Rund eine halbe Million Franken investiert die Einwohnergemeinde als künftige Mieterin in Umnutzung und den Umbau. Im ehemaligen Gastraum und den angrenzenden drei Zimmern im Erdgeschoss werden die Tagesstrukturen unter Leitung der K+F KITS GmbH untergebracht. Aus den restlichen Räumen neben- und obenan vier Wohnungen für Asylsuchende.

Mehrfach wurde angebaut. Das wird beispielsweise im Dachstock sichtbar, wo noch die alte Anschrift der einstigen Aussenfassade zu sehen ist. Eva Wanner

In diesem Zusammenhang ist Gemeindeammann Urs Wiederkehr eines wichtig zu betonen: «Eine Trennwand sorgt für eine Abgrenzung zwischen den beiden Nutzungen.» Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner haben auch einen separaten Eingang.

Bevor die Umbauten überhaupt beginnen konnten, hat das Hauswart-Team das Haus geräumt. Tischdecken, die sich unter den Händen schon fast auflösten, diverse nicht mehr nutzbare Möbel und mehr kamen hervor. Mehrere Mulden mit Material, das nicht mehr brauchbar war, wurde entsorgt. Anderes findet weiterhin Verwendung; etwa die Betten der ehemaligen Hotelzimmer, Schränke oder Lampen.

Muldenweise Material wurde weggeworfen. Anderes wie diese Betten aus den ehemaligen Hotelzimmern findet weiterhin Gebrauch. Eva Wanner

Im Sommer ziehen die Tagesstrukturen ein

Theke, Buffet und Eckbank im ehemaligen Restaurant stehen noch so da, wie sie es seit Jahrzehnten tun. «Sie bleiben hier, und auch die Tische und Stühle wurden aufbewahrt und werden nach den Arbeiten wieder platziert», sagt der zuständige Gemeinderat Daniel Gygax.

Der Zapfhahn bleibt auch – wird aber natürlich nicht mehr an ein Bierfass angeschlossen. Dass hier früher gewirtet wurde, soll sichtbar bleiben, «wir wollen den Dorfbeizencharakter erhalten», so Gygax. Das passt auch zur künftigen Nutzung: Der Mittagstisch wird sich im ehemaligen Gastraum einrichten.

Drei Räume, die früher Hotelzimmer waren, werden zu Betreuungs- und Spielräumen umgenutzt. Vier Stufen verbinden sie neu mit dem Gastraum, ein Treppenlift und ein ebenerdiger Eingang hinter dem Gebäude sorgen für barrierefreien Zugang. Eine WC-Anlage wird zur Garderobe, «Toiletten haben wir dank der früheren Nutzung als Hotel genug», meint Gygax schmunzelnd.

Auf das neue Schuljahr im Spätsommer hin möchten die Tagesstrukturen einziehen. Der Pavillon, in dem sie heute untergebracht ist, wird dann wieder für den Unterricht genutzt: Der zusätzliche Schulraum wird benötigt.

Ukraine-Krise: Gemeinde verkauft Einfamilienhaus vorerst nicht

In Hunzenschwil leben mehrere Asylsuchendenfamilien. Heute an verschiedenen Orten, teilweise in zugemieteten Räumlichkeiten. Künftig sollen sie in den vier Wohnungen im ehemaligen «Frohsinn» untergebracht werden, die dafür nun ebenfalls hergerichtet werden.

Drei der Wohnungen entstehen durch die Zusammenlegung ehemaliger Hotelzimmer. Eingebaut werden müssen noch Küchen, saniert werden die sanitären Anlagen. Die vierte war die ehemalige Wirtewohnung, sie wird sanft renoviert. Alle Räume müssen vor allem den neuesten Brandschutzvorschriften angepasst werden.

Aus den ehemaligen Hotelzimmern im Obergeschoss werden Wohnungen für Asylsuchende. Eva Wanner

Weil nun Platz ist für die Asylsuchenden, wollte die Gemeinde eigentlich ein älteres Einfamilienhaus verkaufen, das ebenfalls diesem Zweck diente. Nun behält sie es vorerst: «Wir warten ab, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt», erklärt Gemeindeammann Wiederkehr. Ein Dutzend Geflüchtete ist bereits bei Privatpersonen untergebracht worden.