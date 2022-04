Region Hier lacht nicht nur die Sonne: Das sind die besten Leserbilder im April Auch im April haben uns unsere Leserinnen und Leser ihre schönsten Fotos aus dem Aargau zugeschickt. Eine Auswahl finden Sie in unserer Galerie. Viel Vergnügen!

19 Bilder 19 Bilder Hier blickt unsere Leserin auf ein dramatisches «Nachglühen» der Abendsonne am Jurahügel. Gaby Baumann

Haben Sie ebenfalls ein schönes Foto der Region gemacht?

Dann schicken Sie es uns über dieses Formular. In der gedruckten Zeitung erscheint eine Auswahl an Bildern, für unsere Online-Newsseiten kann Ihr Foto in einer Bildergalerie erscheinen. Pro Woche wird 1 Gutschein im Wert von 50 Franken von smartphoto unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.