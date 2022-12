Hotspot Schule Eine Woche früher in die Weihnachtsferien wegen Corona? Idee aus Deutschland wird im Aargau diskutiert In Deutschland wollen mehrere Bundesländer die Schülerinnen und Schüler eine Woche früher in die Weihnachtsferien schicken und so den Coronaherd Schule entlasten. Die Idee findet im Aargau teilweise Anklang – doch es gibt Vorbehalte.

Am 24. Dezember, das ist in diesem Jahr ein Freitag, beginnen an den Aargauer Schulen die Weihnachtsferien. Noch knapp drei Wochen also sollte der Betrieb laufen – das tut er aber derzeit vielerorts nur unter erschwerten Bedingungen. Über 2000 Schülerinnen und Schüler wurden in den letzten Wochen positiv auf das Coronavirus getestet, dazu Dutzende Lehrpersonen. Insgesamt 53 Klassen waren in Quarantäne.

Der Regierungsrat hat reagiert. Ab Montag gilt für alle ab der 5. Klasse in den Schulhäusern wieder Maskenpflicht. Auch einheitliche Regeln für Schullager gibt der Kanton jetzt vor.

Fernunterricht will niemand mehr

Doch will sie nicht wie im Frühling 2020 die Schule schliessen und den Fernunterricht ausrufen, kann auch die Regierung momentan nicht viel mehr dagegen machen, dass sich das Virus in den Schulzimmern weiterverbreitet. Von dort kommt es in Familien, an Arbeitsplätze und in andere Schulhäuser. Schulschliessungen mit Fernunterricht sollen aber erst die allerletzte Massnahme sein. Das betonen Regierungsrat, Lehrerverband und Schulleiter immer wieder.

Eine neue Idee, wie man die Ansteckungen durchbrechen könnte, wird jetzt teilweise in den Schulen diskutiert: Die Weihnachtsferien sollen bereits am Wochenende vor Heiligabend beginnen und so in diesem Jahr drei anstatt zwei Wochen dauern. «Das wäre sicher nicht das Dümmste», sagt Daniel Hölzle, Grünen-Aargau-Präsident, Grossrat und Schulleiter in Zofingen und Brittnau.

Testen kurz vor Weihnachten unattraktiv

«Diese vier Tage zusätzlich könnten einen Puffer vor dem Familienfest geben und so möglicherweise Ansteckungen verhindern», so Hölzle weiter. Das repetitive Testen sei direkt vor Weihnachten zudem vielerorts nicht möglich und für die Schülerinnen und Schüler auch nicht attraktiv. Denn wegen eines positiven Tests isoliert Weihnachten zu verbringen, wolle wohl niemand riskieren.

Vorpreschen will Hölzle aber nicht. «Es hängt von der Lage ab, ob es diese Schliessung schon am 20. Dezember braucht», sagt er. Zudem sei zu hoffen, dass die Maskenpflicht ab Montag die Ansteckungen ebenfalls eindämmt.

Vertretbare vier Tage frei

«Wenn es aus epidemiologischen Gründen nicht mehr möglich ist, den Unterricht aufrechtzuerhalten, wären die vorgezogenen Weihnachtsferien eine Möglichkeit», sagt auch Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. «Bei derart vielen Infektionen stecken sich die Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen in der Schule schon gegenseitig an», eine kurze Schulschliessung vor den Ferien könnte die Lage beruhigen.

Allerdings ohne Fernunterricht. Diesen für wenige Tage hochzufahren, wäre laut Scholl kaum möglich. Ausserdem: «Diese vier Tage vor Weihnachten den Schülerinnen und Schülern freizugeben, wäre sicher vertretbar.»

Theoretisch im Aargau möglich

Anfang Woche haben in Deutschland mehrere Bundesländer angekündigt, wegen Corona früher in die Weihnachtsferien zu gehen. Ob es eine bundesweite Regelung braucht, ist derzeit umstritten.

Theoretisch wäre es auch im Aargau möglich, früher mit den Weihnachtsferien zu beginnen, «wenn dies ausreichend begründbar ist mit der epidemiologischen Lage». Das teilt Simone Strub, Sprecherin des Bildungsdepartements auf Anfrage mit. Diese Option sei aber im Kanton bisher nicht in Betracht gezogen worden, von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ebenso wenig. Aus Sicht des Bildungsdepartements sei es nach wie vor zentrales Ziel, die Schulen offen zu halten und den Präsenzunterricht zu ermöglichen.

Eine Schulschliessung führe zudem zu weiteren Problemen, gibt Simone Strub zu bedenken. Etwa die Kinderbetreuung bei berufstätigen Eltern.

Das hat auch Daniel Hölzle bedacht. «Man müsste dann, wie während des Lockdowns, Betreuungsangebote für jene Kinder bereitstellen, die nicht daheim sein können», sagt er. Für Oberstufenschülerinnen und -schüler, sowie jene in der Berufsschule oder an der Kanti, wäre das aber kein Problem.

Lehrpersonen könnten sich weiterbilden

Nicht das zentralste, aber auch nicht unwichtig sei, dass so auch die Lehrpersonen entlastet werden könnten, wie Hölzle sagt. «Die Luft ist draussen», meint er. Die Lehrerpersonen könnten diese Tage auch einsetzen, um sich weiterzubilden, schlägt er etwa vor. «Mit dem Lehrplan 21 und der Digitalisierung gäbe es genug, womit sie die Zeit sinnvoll nutzen könnten.»