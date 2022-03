Hilfsbereitschaft Sie wollen den Flüchtenden der Ukraine-Krise helfen? Wo Sie im Aargau was spenden können Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk fliehen fast 400’000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine. An den Grenzen warten die Flüchtlinge zum Teil tagelang in der Kälte. Im Kanton Aargau können an zahlreichen Orten Hilfsgüter gespendet werden. Eine Übersicht.

Tausende von Flüchtlingen fliehen seit der russischen Invasion aus der Ukraine, wie hier in Zahony, am ukrainisch-ungarischen Grenzübergang. Anna Szilagyi / AP

Michael Wiesmann, reformierter Pfarrer der Stadt Aarau, nimm im Pfarramt Hilfsgüter entgegen, damit diese ihren Weg an die ukrainischen Grenzübergänge finden. Wer Material spenden möchte, kann sich bei Wiesmann per Mail melden: michael.wiesmann@icloud.com.

ich würde mich hiermit als "sammelpunkt mittelland" in aarau anbieten. pm wenn ihr was vorbeibringen möchtet.



sammelpunkt ostschweiz: kontaktiert @CindyVonHier https://t.co/rxGjuUySil — Michael Wiesmann 🇺🇦 (@mxpx1981) February 27, 2022

Am Mittwoch sollen erste Hilfsgüter bei der ukrainischen Botschaft in Bern angeliefert werden. Gefragt seien vor allem Medikamente, Verbandsmaterial, aber auch Windeln, Matten und Schlafsäcke, so Wiesmann.

Eine grössere Sammelaktion für ukrainische Flüchtlinge führt die Organisation «Volunteers for Humanity» durch. Am Freitag, 4. März, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 5. März, von 9 bis 12 Uhr werden im Zeughaus Aarau an der Rohrerstrasse verschiedene Hilfsgüter gesammelt.

Abgegeben werden können ausschliesslich Schlafsäcke, Isomatten, Woll- und Fleecedecken, Windeln, Feuchttücher und Damenbinden. Das gesammelte Material wird laut Angaben von «Volunteers for Humanity» ab dem 7. März mit Transporten der Partnerorganisationen Remar und Osteuropahilfe an die ukrainische Grenze gebracht.

Eine Gruppe von drei Personen hat in Bad Zurzach einen Aufruf gestartet. Unter «Zurzi hilft» werden Kleider, Decken, Schlafsäcke und Windeln entgegengenommen. Abgegeben können die Sachen bei Mitinitiant Josef Haus, bei der Agentur Axa, Hauptstrasse 29b, 5330 Bad Zurzach. Für weitere Informationen: 079/358'82'00.

Am Donnerstag sollen die gespendeten Hilfsgüter dann per Lastwagen an die ukrainische Grenze geliefert werden.

Auch die Lengnauer Fahrschule Tommer engagiert sich mit einer Aktion für die Ukraine. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, können Hilfsgüter vor Ort abgegeben werden. Angenommen werden Kleider für Babys, Kinder und Erwachsene, Schlafsäcke, Decken und Kissen, aber auch Spielsachen für Kinder und Energieriegel.

Die gespendeten Hilfsgüter werden danach zusammen mit dem Rotary-Club Ungarn in den Osten transportiert und direkt an einem Grenzübergang zur Ukraine den Bedürftigen übergeben.

Hilfsgüter für die Ukraine sammelt auch Janice Briner, die in Oberentfelden das Café Filigran betreibt. Bis am Mittwoch können Wolldecken, Schlafsäcke, Isolations- und Gymnastikmatten sowie Verbandsmaterial im Café abgegeben werden.

Diese übergebe sie dann ihrer Kollegin Ruth Widmer, die sich schon seit Jahren in einem Kinderhilfswerk für die Ukraine engagiert. Briner hofft, dass ein Lastwagen mit Hilfsgütern bereits Ende Woche an die Grenze fahren kann.

Die Organisation «Licht im Osten», die zusammen mit lokalen Partnern seit Jahren in Osteuropa Hilfe leistet, betreibt in Oberflachs eine Sammelstelle für Hilfsgüter. Gesucht seien derzeit vor allem warme Kleider und Schuhe für Kinder und Erwachsene, dazu auch Babysachen.

Verantwortlich ist Markus Müller. Für genauere Informationen können Sie sich bei ihm 056/443'20'49 melden.

Auch in Schmidrued betreibt die Organisation «Licht im Osten» eine Sammelstelle. Auch dort sind warme Kleider und Schuhe für Kinder und Erwachsene sowie Babysachen gesucht.

Verantwortlich dort ist Nadine Stalder, die unter 079/539'28'36 oder nadinestalder@bluewin.ch für weitere Informationen erreichbar ist.

Steffen Machemehl aus Seon will Ende Woche mit seinem Familienvan nach Polen an die ukrainische Grenze fahren. Machemehl will Babysachen und Kinderkleider mitbringen – und allenfalls auch Flüchtlinge chauffieren, die nach Westeuropa wollen.

Werde Donnerstag oder Freitag Mittag Richtung ukrainische Grenze fahren .Grenzübergang Korczowa-Krakowez.

Babysachen,Nahrung,Windeln,Sachen Kleinkinder können in Seon ab Mittags abgegeben werden. PN für Adresse. pic.twitter.com/U0ldFYtY05 — Steffen (@SteffenCamping) February 28, 2022

Wer Machemehl etwas vorbeibringen will, soll sich über Twitter per Privatnachricht an den ehemaligen Berufschauffeur melden.

Auch in Zofingen können der Organisation «Licht im Osten» Hilfsmittel gespendet werden. Verantwortlicher vor Ort ist Thomas Piller, der selber schon 16-mal für Verteilaktionen von Hilfsgütern in der Ukraine war.

Gesucht seien derzeit vor allem warme Kleider und Schuhe für Kinder und Erwachsene, dazu auch Babysachen, sagt Piller, der für Anfragen unter 079/656'11'68 zur Verfügung steht.