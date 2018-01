Die Gerichte Aargau veröffentlichen in einer Medienmitteilung Details zu den Modalitäten rund um die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Die Verhandlung beginnt am 13. März und findet in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei, Länzert 10, in Schafisheim statt. Sie dauert voraussichtlich vier ganze Tage.