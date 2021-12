Handball-Europacup Souveräner Sieg: Suhr Aarau schlägt Ormoz erneut und zieht in den Achtelfinal ein Im Rückspiel in Slowenien gelingt dem HSC Suhr Aarau ein nie gefährdeter 29:27-Sieg. Damit stehen die Aargauer nun in der Runde der letzten 16 im EHF European Cup.

Bester Werfer beim HSC: Rechtsaussen Gian Attenhofer gelangen sieben Tore. Urs Lindt / freshfocus

Der HSC Suhr Aarau darf seine Europa-Reise fortsetzen. Nach dem Erfolg im Hinspiel haben die Aargauer auch das zweite Spiel gegen den slowenischen Vertreter Jeruzalem Ormoz gewonnen.

Eine gute Nachricht gab es vorweg: João Ferraz kehrte nach ausgestandenen Rückenbeschwerden in das Aufgebot zurück. Mit dem Portugiesen im rechten Rückraum hatte HSC-Trainer Aleksandar Stevic eine Angriffsoption mehr in der Hinterhand. Auch Lukas Laube fand sich im Kader wieder. Der Abwehrspezialist hatte in der Meisterschaft gegen Basel angeschlagen gefehlt.

Suhr Aarau tat zu Beginn das, was sich bei einem Vier-Tore-Vorsprung im Rückspiel einer Europacup-Runde anbietet. Die Mannschaft spielte mit Ruhe und liess sich nicht dazu hinreissen, vorschnell die Entscheidung herbeizuführen. Nach zehn Minuten führte der HSC knapp mit 5:4. Grund zur Besorgnis bestand zu diesem Zeitpunkt keiner.

Einer spielte in der Anfangsviertelstunde gross auf: Rechtsaussen Gian Attenhofer wurde nach Balleroberungen in der Abwehr immer wieder auf die Reise geschickt und veredelte die Gegenstösse zu Toren. Vier Treffer gelangen ihm aus den ersten fünf Versuchen.

In der Folge gelang es dem HSC allerdings nicht, den Vorsprung zu erhöhen. Jeruzalem Ormoz glich aus, Suhr Aarau legte wieder vor – das Muster wiederholte sich mehrere Male. Gleichwohl sicherte sich der HSC eine knappe 14:13-Führung zur Halbzeit.

Grazioli durfte sich gegen harmlose Slowenen mehrmals auszeichnen

Zu Beginn des zweiten Umgangs glich sich das Bild. Suhr Aarau besass beste Chancen und hätte frühzeitig davonziehen können. Doch der fahrlässige Umgang mit den Möglichkeiten blieb ein Mangel. Zehnder, Reichmuth und Ferraz vergaben ihre Gegenstösse leichtfertig, was sich hätte rächen können, wenn Ormoz im Angriff in dieser Phase nicht derart uninspiriert aufgetreten wäre. Die Würfe, die die Slowenen auf das HSC-Tor abgaben, waren meist leichte Beute für Leonard Grazioli, der seine Abwehrquote in die Höhe treiben durfte.

Hatte einen guten Abend: HSC-Goalie Leonard Grazioli. Urs Lindt / freshfocus

Das Spiel nahm nun eine gemächliche Färbung an, nennenswerte Aktionen waren rar gesät. Auch die Spannung wich langsam aus dem Geschehen, weil der HSC mit seinem Hinspielresultat inzwischen eine Sieben-Tore-Führung akkumuliert hatte.

Dieser Vorsprung schmolz anschliessend zwar noch einmal, weil sich die Gästemannschaft im Angriff erneut eine Schwächephase erlaubte. In Gefahr stand das Weiterkommen jedoch nicht. Und es reichte auch zum zweiten Sieg gegen Ormoz. Grazioli durfte ein paar ansehnliche Paraden zeigen, während die Angriffsspieler von Suhr Aarau die Räume nutzten, die die demoralisierten Slowenen ihnen offenbarten. Am Ende stand ein nie gefährdeter 29:27-Sieg.

Der HSC Suhr Aarau steht somit im Achtelfinal des EHF European Cup. Die Paarungen werden am kommenden Dienstag ausgelost.