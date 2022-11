Grosser Rat Keine Stipendien für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer Im Aargau sind S-Schutzbedürftige stipendienberechtigt, Ausländerinnen und Ausländer mit Status F aber nicht. Stipendien seien ein Gewinn für die KMU. Darum will eine Motion der SP-Fraktion, dass die Berechtigung ausgeweitet wird. Damit haben sie im grossen Rat einen schweren Stand.

Die Stipendienberechtigung soll auf Ausländerinnen und Ausländer mit Status F ausgeweitet werden. Das lehnt der Regierungsrat ab und der grosse Rat ebenso. Sandra Ardizzone

Die SP-Fraktion im Grossen Rat wollte die Stipendienberechtigung auf vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer ausweiten. Der Regierungsrat lehnte das ab. Stipendien seien ein Gewinn für die KMU, sagte Lea Schmidmeister für die Fraktion. Sie seien eine praktische Antwort auf den Fachkräftemangel. Weiter würden sie die Sozialhilfe entlasten, da Personen in der Ausbildung dann nicht mehr zwingend auf diese zurückgreifen müssten.

Die volle Unterstützung hatte die SP von den Grünen. Anders als Ukrainerinnen mit Schutzstatus S, könne eine Geflüchtete aus dem Iran hier kaum je studieren, da sie kein Stipendium beantragen könne. Das sei ungerecht.

Es ist beschämend. Der Vorstoss für Stipendienberechtigung für Geflüchtete Status F hat im @kantonaargau keine Chance. Der #GRAG verbaut Perspektiven und verhindert, dass Personen zu Fachkräften ausbilden lassen, die wir so dringend brauchen. @EzoAkyol @sfh_schweiz @rschmidAG pic.twitter.com/639DLKRWxl — Lelia Hunziker (@HunzikerLelia) November 29, 2022

Eigentlich gut ausgebildete Fachkräfte

Auch die EVP wollte die Stipendien gewähren. Viele dieser Personen hätten das Potenzial, hier zu arbeiten, sagte Therese Dietiker. Fehlende Anerkennung von ausländischen Abschlüssen zwinge sie aber häufig zu einer Aus- oder Weiterbildung. Und dafür brauche es Stipendien. Ansonsten würden eigentlich bestens ausgebildete Fachleute in Küchen und auf dem Bau Hilfsjobs verrichten und blieben in einer prekären Lage. «Dort gehören sie nicht hin», so Dietiker.

Bei der GLP hielten sich die Stimmen für oder gegen die Stipendienberechtigung die Waage, sagte Markus Lang für die Fraktion. Er rief in Erinnerung, dass vorläufig Aufgenommene abgewiesen worden sind, die Schweiz aber aus unterschiedlichen Gründen nicht verliessen. Gewähre man ihnen Stipendien, sei damit zwar Hoffnung auf Integration verbunden, man schaffe aber auch falsche Anreize.

Das Stipendienwesen sei tatsächlich zu prüfen, sagte Edith Saner für Die Mitte. Allerdings müsse man zuerst dafür sorgen, dass vorläufig Aufgenommene überhaupt eine Ausbildung machen können. Das sei in der Realität, wegen fehlender Planungssicherheit, noch nicht der Fall.

Auch FDP und SVP lehnten die Ausweitung ab. Der Status vorläufig Aufgenommener sei rückkehrorientiert, sagte Adrian Schoop für die Freisinnigen. Die Leistungen seien also nicht noch auszubauen.

Hürzeler: Aargau orientiert sich am Bund

Der Aargau orientiere sich bei den Stipendien am Bund, sagte Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Und demnach sind vorläufig Aufgenommene nicht stipendienberechtigt. Ihnen stünden aber ansonsten alle Berufs- und Bildungsangebote offen.

Der Grosse Rat lehnte die Motion schliesslich mit 82 zu 48 Stimmen ab. (eva)