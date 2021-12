Die ganze Reportage aus Lukas Korners Apotheke in Gränichen Tele M1

Gränichen Nicht nur wegen der Pandemie: Viel Stress in der Apotheke – «Versuchen dem Ganzen Herr zu werden» Testen, impfen und nebenbei die Beschwerden «normaler» Besuchender lindern: Die Apotheken haben im Moment keinen leichten Job. Vor den Weihnachtstagen wird die Nachfrage nach Coronatests noch einmal höher. Besuch beim obersten Aargauer Apotheker.

Der neue Alltag vor den Festtagen in Lukas Korners Apotheke in Gränichen: Neben den Kisten von der Materialanlieferung hat es für die Mitarbeitenden kaum mehr Platz. Auch an den Klang im Innern von Lukas Korners Reich muss man sich gewöhnen. Das Telefon klingelt fast ununterbrochen.

Vor der Apotheke bildet sich eine Schlange. Hier werden PCR-Spucktests durchgeführt. Doch nicht nur die Pandemie hält die Angestellten auf Trab. Es herrscht auch Grippe-Hochsaison. Der Dezember wird in den Apotheken so zum absoluten Härtetest. Das merkt auch Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands, wie er gegenüber Tele M1 sagt: «Es geht gleichzeitig auf die Festtage zu, da gehen die Leute auch noch in die Ferien. Dafür müssen sie sich eindecken. Hinzu kommen die, die sich auf die alte Franchise noch Dinge abholen.»

Kurze Verschnaufpause über die Festtage

Und das, nachdem die Mitarbeitenden wegen Corona nun schon seit zwei Jahren stark gefordert sind.

«Wir versuchen, dem Ganzen Herr zu werden und unseren Beitrag zu leisten. Dass diese Krise irgendwann vergessen werden kann»,

sagt Korner. Dafür hat er inzwischen auch branchenfremdes Personal eingestellt. Dieses hilft bei der Warenannahme und in der Administration, weil in dieser Zeit auch noch zu wenig Fachpersonal da ist. Trotzdem scheint die Moral im Team hoch, ist sich Korner sicher: «Es ist grandios, wie unsere Mitarbeiter mitziehen und obwohl wir nun seit zwei Jahren am Anschlag arbeiten immer wieder motiviert zur Arbeit kommen.»

Eine kleine Pause hat der Chef sich und seinem Team verschafft. Die Apotheke schliesst am 25. Und 26. Dezember und auch die ersten beiden Tage im neuen Jahr sind Ruhetage. (maf/ArgoviaToday/AZ)