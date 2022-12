Unihockey – Damen 1. Liga Zürich Oberland Pumas gewinnt deutlich gegen UHC Lok Reinach Sieg für Zürich Oberland Pumas: Gegen UHC Lok Reinach gewinnt das Team am Samstag zuhause 11:4.

(chm)

Zürich Oberland Pumas ging im ersten Drittel mit 4:2 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Zürich Oberland Pumas die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:3 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Zürich Oberland Pumas die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:4.

Dominique Linhardt mit vier Skorerpunkten

Skorerinnen für Zürich Oberland Pumas: Das Spiel werden Dominique Linhardt mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Daniela Spaargaren mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Lara Brunner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Stephanie Hegglin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Damaris Sager mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Lisa Hediger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Michelle Setz mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Ramona Bucher mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Zürich Oberland Pumas verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat zwölf Punkte. Zürich Oberland Pumas trifft im nächsten Spiel auswärts auf UHC Bremgarten (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (20.00 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

UHC Lok Reinach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 15 Punkte. UHC Lok Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Bassersdorf Nürensdorf (Platz 7). Das Spiel findet am 17. Dezember statt (20.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.