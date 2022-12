Unihockey – Damen 1. Liga Zürich Oberland Pumas gewinnt deutlich gegen UHC Bremgarten Sieg für Zürich Oberland Pumas: Gegen UHC Bremgarten gewinnt das Team am Samstag auswärts 7:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zürich Oberland Pumas: Natalia Legowska brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 14. Minute baute Stephanie Hegglin den Vorsprung für Zürich Oberland Pumas auf zwei Tore aus (2:0). Zürich Oberland Pumas erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Natalia Legowska weiter auf 3:0.

Stephanie Hegglin baute in der 37. Minute die Führung für Zürich Oberland Pumas weiter aus (4:0). Gisela Schibli verkürzte in der 43. Minute den Rückstand von UHC Bremgarten auf 1:4. Nur acht Minuten später verkürzte wiederum Gisela Schibli für UHC Bremgarten auf 2:4 (51. Minute).

Zürich Oberland Pumas erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Fabienne Schläppi weiter auf 5:2. Silvana Raimann baute in der 58. Minute die Führung für Zürich Oberland Pumas weiter aus (6:2). Dominique Linhardt schoss das 7:2 (60. Minute) für Zürich Oberland Pumas und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Natalia Legowska mit drei Skorerpunkten

Skorerinnen für Zürich Oberland Pumas: Das Spiel werden Natalia Legowska mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Dominique Linhardt mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Stephanie Hegglin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Silvana Raimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Daniela Spaargaren mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

In der Tabelle liegt Zürich Oberland Pumas weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 15 Punkte. Die nächste Partie findet am 8. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Heiget Fehraltorf).

In der Tabelle liegt UHC Bremgarten weiterhin auf Rang 5. Das Team hat neun Punkte. Das nächste Spiel findet am 7. Januar statt (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

