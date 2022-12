Unihockey – Herren 1. Liga Zuger Highlands verliert gegen Seriensieger Unihockey Limmattal Unihockey Limmattal reiht Sieg an Sieg: Gegen Zuger Highlands hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:2.

(chm)

Den Auftakt machte Claudio Hagenbüchli, der in der 7. Minute für Zuger Highlands zum 1:0 traf. Nicolas Jordan glich in der 23. Minute für Unihockey Limmattal aus. Es hiess 1:1. In der 29. Minute war es erneut Nicolas Jordan, der Unihockey Limmattal mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Andri Flütsch glich in der 31. Minute für Zuger Highlands aus. Es hiess 2:2. Das Tor von Moritz Wenk in der 54. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Unihockey Limmattal. Unihockey Limmattal baute die Führung in der 58. Minute (Nicolas Jordan) weiter aus (4:2). Yannick Zwirner schoss das 5:2 (59. Minute) für Unihockey Limmattal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Nicolas Jordan mit drei Skorerpunkten

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Nicolas Jordan mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Andris Ladner mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Yannick Zwirner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Nicolas Jordan zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei Zuger Highlands wurde diese Ehre Claudio Hagenbüchli zuteil.

Unverändert liegt Unihockey Limmattal auf Rang 1. Das Team hat 41 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

In der Tabelle liegt Zuger Highlands weiterhin auf Rang 11. Das Team hat 16 Punkte. Für [[wg.team_2_short]] geht es nach der Winterpause daheim gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Januar (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.