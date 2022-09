Unihockey – Herren 1. Liga Wiederum drei Punkte für SV Waldenburg Eagles bei Sieg gegen Zuger Highlands SV Waldenburg Eagles gewinnt am Samstag zuhause gegen Zuger Highlands 5:4.

(chm)

Das Skore eröffnete Sandro Niederberger in der 5. Minute. Er traf für Zuger Highlands zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 9. Minute, als Jan Wenger für SV Waldenburg Eagles traf. Pascal Kobel schoss SV Waldenburg Eagles in der 10. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Zuger Highlands fiel in der 10. Minute (Sandro Niederberger). In der 42. Minute war es an Dominic Mucha, SV Waldenburg Eagles 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Philipp Ackermann durch seinen Treffer für Zuger Highlands in der 43. Minute her.

Adrian Rudin brachte SV Waldenburg Eagles 4:3 in Führung (52. Minute). In der Verlängerung entschied SV Waldenburg Eagles das Spiel für sich. In der 63. Minute schoss Simon Werthmüller das 5:3.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Ins Skoreboard eingetragen haben sich mit je zwei Punkten Adrian Rudin (Tore: 1, Assists: 1) und Manuel Mucha (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sandro Niederberger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tobias Iten mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

SV Waldenburg Eagles steht (nach Punkten) mit fünf Punkten auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt SV Waldenburg Eagles auswärts gegen das stark gestartete Team Unihockey Luzern aus. Das Spiel findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Dörfli Weggis).

Zuger Highlands steht bei einem Punkt. Für Zuger Highlands geht es in einem Auswärtsspiel gegen Baden-Birmenstorf weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

