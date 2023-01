Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Luzern stolpert gegen Team Aarau Team Aarau hat am Sonntag gegen Unihockey Luzern die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 6:3.

(chm)

Den Auftakt machte Joël Heller, der in der 1. Minute für Team Aarau zum 1:0 traf. Joel Romanowski erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Team Aarau. Mario Hunziker baute in der 25. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus (3:0).

Matthew Bertschinger verkürzte in der 36. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Unihockey Luzern zum 2:3 kam in der 38. Minute. Verantwortlich dafür war Otto Lindqvist. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Team Aarau stellte Silvan Colombo in Minute 42 her.

Team Aarau erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Joël Heller weiter auf 5:2. Otto Lindqvist (52. Minute) liess Unihockey Luzern auf 3:5 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Colombo in der 55. Minute, als er für Team Aarau zum 6:3 traf.

Silvan Colombo mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Team Aarau: Das Spiel wird Silvan Colombo mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joël Heller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tobias Wullschleger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Otto Lindqvist mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Matthew Bertschinger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Matthew Bertschinger zum besten Spieler von Unihockey Luzern gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Joël Heller zuteil.

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat 15 Punkte. Team Aarau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Zuger Highlands (Platz 9). Das Spiel findet am 29. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Unihockey Luzern steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 5). Das Team hat 28 Punkte. Unihockey Luzern tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (20.00 Uhr, Utenberg Luzern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.