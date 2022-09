Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Bern Capitals Unihockey Limmattal hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Bern Capitals setzt es auswärts ein 7:6 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Unihockey Limmattal: Dominik Galsterer brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Pascal Nater sorgte in der 12. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Limmattal. In der 19. Minute gelang Bern Capitals (Elias Wyss) der Anschlusstreffer (1:2).

Nicolas Jordan erhöhte in der 20. Minute zur 3:1-Führung für Unihockey Limmattal. Die 23. Minute brachte für Bern Capitals den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Yanik Wagnières. Zum Ausgleich für Bern Capitals traf Sven Kummer in der 28. Minute.

Das Tor von Louis Pfau in der 32. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Unihockey Limmattal. Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Cedric Hasenböhler Unihockey Limmattal mit zwei Treffern 5:3 in Führung. In der 44. Minute gelang Bern Capitals (Jascha Blaser) der Anschlusstreffer (4:5).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Unihockey Limmattal stellte Nicolas Jordan in Minute 48 her. Yannik Arm sorgte in der 51. Minute für Bern Capitals für den Anschlusstreffer zum 5:6. Yanik Wagnières glich in der 55. Minute für Bern Capitals aus. Es hiess 6:6. Cedric Hasenböhler sorgte in der 55. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Unihockey Limmattal. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Cedric Hasenböhler mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel wird Cedric Hasenböhler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich mit je zwei Punkten Nicolas Jordan (Tore: 2, Assists: 0), Louis Pfau (Tore: 1, Assists: 1) und Pascal Nater (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel werden mit je drei Punkten Yanik Wagnières (Tore: 2, Assists: 1), Jascha Blaser (Tore: 1, Assists: 2) und Yannik Arm (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Elias Wyss mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Pascal Nater zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei Bern Capitals wurde diese Ehre Yanik Wagnières zuteil.

Unihockey Limmattal steht mit sechs Punkten (nach Punkten) auf Rang 1. Unihockey Limmattal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Unihockey Schüpbach. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Nach dem zweiten Spiel steht Bern Capitals mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Bern Capitals zuhause mit seinem Tabellennachbarn Black Creek Schwarzenbach zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.