Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal siegt 3:2 im Spitzenduell gegen Lions Konolfingen Unihockey Limmattal setzt seine Siegesserie auch gegen Lions Konolfingen fort. Das 3:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Liechti für Lions Konolfingen. In der 19. Minute traf er zum 1:0. Luca Nicola Bleiker erhöhte in der 37. Minute zur 2:0-Führung für Lions Konolfingen. Simon Frei sorgte in der 38. Minute für Unihockey Limmattal für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Marco Ramseyer für Unihockey Limmattal erfolgreich war. In der 53. Minute schoss Moritz Wenk Unihockey Limmattal in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bester Skorer bucht einen Punkt

Skorer für Unihockey Limmattal: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Marco Ramseyer (Tor: 1, Assist: 0), Moritz Wenk (Tor: 1, Assist: 0), Simon Frei (Tor: 1, Assist: 0) und Leandro Peraro (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt Unihockey Limmattal auf Rang 1. Das Team hat 53 Punkte. Als nächstes tritt Unihockey Limmattal daheim gegen das drittplatzierte Team Olten Zofingen zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Dienstag (24. Januar) statt (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Unverändert liegt Lions Konolfingen auf Rang 2. Das Team hat 47 Punkte. Lions Konolfingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5). Diese Begegnung findet am 28. Januar statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.