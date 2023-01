Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal setzt Siegesserie auch gegen SV Waldenburg Eagles fort Unihockey Limmattal setzt seine Siegesserie auch gegen SV Waldenburg Eagles fort. Das 9:4 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Unihockey Limmattal ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel fand SV Waldenburg Eagles zumindest teilweise eine Antwort auf das erste Drittel und verkürzte das Skore auf 2:4. Im dritten Drittel vergrösserte Unihockey Limmattal die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:4.

Valentin Ladner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel wird Valentin Ladner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Leandro Peraro mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Ramseyer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Moritz Wenk mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Fabian Massaro mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Dario Küng mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Nicolas Jordan mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Dominic Mucha mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Manuel Mucha mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Limmattal liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 44 Punkte. Als nächstes tritt Unihockey Limmattal in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team Olten Zofingen zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 24. Januar statt (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

SV Waldenburg Eagles rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat 24 Punkte. SV Waldenburg Eagles spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Januar (20.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

