Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal mit drei Punkten auswärts gegen Black Creek Schwarzenbach Unihockey Limmattal gewinnt am Freitag auswärts gegen Black Creek Schwarzenbach 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Christian Nyffenegger, der in der 16. Minute für Black Creek Schwarzenbach zum 1:0 traf. Thomas Siegenthaler sorgte in der 42. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Black Creek Schwarzenbach. Fabian Massaro sorgte in der 46. Minute für Unihockey Limmattal für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand stellte Valentin Ladner durch seinen Treffer für Unihockey Limmattal in der 51. Minute her. In der Verlängerung entschied Unihockey Limmattal das Spiel für sich. In der 62. Minute schoss Simon Frei das 3:2.

Valentin Ladner mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Valentin Ladner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Flavio Schneider zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei Black Creek Schwarzenbach wurde diese Ehre Jan Moser zuteil.

Unverändert liegt Unihockey Limmattal auf Rang 1. Das Team hat 32 Punkte. Für Unihockey Limmattal geht es zuhause gegen Bern Capitals (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Dezember (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Black Creek Schwarzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat 20 Punkte. Auf Black Creek Schwarzenbach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team Unihockey Luzern, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (20.00 Uhr, Utenberg Luzern).

