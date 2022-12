Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal lässt sich von Team Aarau kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Unihockey Limmattal am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Team Aarau gerecht geworden und hat auswärts 7:3 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Peter Byland für Team Aarau. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 6. Minute, als Valentin Ladner für Unihockey Limmattal traf. Fabian Massaro erzielte in der 6. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Limmattal.

Cedric Hasenböhler sorgte in der 8. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Unihockey Limmattal. Valentin Ladner baute in der 12. Minute die Führung für Unihockey Limmattal weiter aus (4:1). In der 24. Minute verkleinerte Peter Byland den Rückstand von Team Aarau auf 2:4.

Unihockey Limmattal erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Dario Küng weiter auf 5:2. nochmals Valentin Ladner baute in der 33. Minute die Führung für Unihockey Limmattal weiter aus (6:2). Unihockey Limmattal erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Moritz Wenk weiter auf 7:2. Den Schlussstand stellte Marco Stoltenberg in der 58. Minute her, als er für Team Aarau auf 3:7 verkürzte.

Valentin Ladner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel wird Valentin Ladner mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Cedric Hasenböhler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Andris Ladner mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Livio Schnoz mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Peter Byland mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Cedric Hasenböhler zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Peter Byland zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Unihockey Limmattal von Rang 2 auf 1. Das Team hat 35 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Unihockey Limmattal in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte Bern Capitals. Die Partie findet am Sonntag (11. Dezember) statt (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 12. Das Team hat sieben Punkte. Mit dem fünftplatzierten Black Creek Schwarzenbach kriegt es Team Aarau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Dezember (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.