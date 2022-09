Unihockey – Damen 1. Liga Unihockey Gurmels siegt im Auftaktspiel gegen Team Aarau Unihockey Gurmels siegt zuhause gegen Team Aarau: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Jana Schmutz in der 9. Minute. Sie traf für Unihockey Gurmels zum 1:0. In der 13. Minute traf Céline Grimm für Team Aarau zum 1:1-Ausgleich. In der 58. Minute schoss Julia Aebischer Unihockey Gurmels in Führung. Es war der Siegtreffer.

Nach dem Spiel wurde Daniela Albert zur besten Spielerin von Team Aarau gekürt. Bei Unihockey Gurmels wurde diese Ehre Beatrice Nösberger-Schwab zuteil.

Unihockey Gurmels liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Unihockey Gurmels trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team Skorpion Emmental Zollbrück II. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Team Aarau liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Für Team Aarau geht es zuhause gegen Black Creek Schwarzenbach weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Turnhalle Bläuen Niedererlinsbach).

