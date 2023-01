Unihockey – Herren NLB UHC Thun gewinnt deutlich gegen UHC Lok Reinach UHC Thun behielt im Spiel gegen UHC Lok Reinach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 9:6.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Thun: Dominic Bolliger brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Marius Pedersen durch seinen Treffer für UHC Lok Reinach in der 5. Minute her. Das Tor von Tobias Baumann in der 15. Minute bedeutete die 2:1-Führung für UHC Thun.

Gleichstand stellte Dario Cimino durch seinen Treffer für UHC Lok Reinach in der 18. Minute her. David Dünki brachte UHC Lok Reinach 3:2 in Führung (23. Minute). UHC Thun glich in der 31. Minute durch Reto Graber aus.

In der 44. Minute war es an Tobias Baumann, UHC Thun 4:3 in Führung zu bringen. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 44. Minute, als Joel Galliker für UHC Lok Reinach traf. Timo Wiedmer brachte UHC Thun 5:4 in Führung (48. Minute).

Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Viktor Kopecky UHC Thun mit zwei Treffern 6:4 in Führung. In der 51. Minute gelang UHC Lok Reinach (Tom Sandmeier) der Anschlusstreffer (5:6). Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte Julius Lehto UHC Thun mit zwei Treffern 7:5 in Führung. Reto Graber baute in der 52. Minute die Führung für UHC Thun weiter aus (8:5). An. Frey verkürzte in der 54. Minute den Rückstand von UHC Lok Reinach auf 6:8. Das letzte Tor der Partie erzielte Reto Graber, der in der 58. Minute die Führung für UHC Thun auf 9:6 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Reto Graber mit vier Skorerpunkten

Skorer für UHC Thun: Das Spiel werden Reto Graber mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Tobias Baumann mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Yannick Zimmermann mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Dominic Bolliger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Viktor Kopecky mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel wird Dario Cimino mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Dario Cimino zum besten Spieler von UHC Lok Reinach gekürt. Bei UHC Thun wurde diese Ehre Tobias Baumann zuteil.

Unverändert liegt UHC Thun auf Rang 1. Das Team hat 44 Punkte. UHC Thun spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 12). Die Partie findet am Freitag (20. Januar) statt (20.00 Uhr, MUR Thun).

UHC Lok Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat 28 Punkte. Auf UHC Lok Reinach wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team UHC Grünenmatt, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Januar (19.00 Uhr, Forum Sumiswald AG Sumiswald).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.