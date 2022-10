Unihockey – Damen 1. Liga UHC Lok Reinach setzt Siegesserie auch gegen Red Ants Winterthur II fort UHC Lok Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen Red Ants Winterthur II fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen).

(chm)

Patricia Möhl brachte UHC Lok Reinach 1:0 in Führung (2. Minute). UHC Lok Reinach baute die Führung in der 27. Minute (Daria Hüsler) weiter aus (2:0). UHC Lok Reinach erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Laura Wüst weiter auf 3:0.

Selina Müller baute in der 35. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Bellinda Wüthrich, die in der 56. Minute die Führung für UHC Lok Reinach auf 5:0 ausbaute.

Bellinda Wüthrich mit einem Punkt eine der besten Skorerinnen des Spiels

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Bellinda Wüthrich (Tor: 1, Assist: 0), Daria Hüsler (Tor: 1, Assist: 0), Laura Wüst (Tor: 1, Assist: 0), Patricia Möhl (Tor: 1, Assist: 0), Selina Müller (Tor: 1, Assist: 0) und Luana Hagmann (Tor: 0, Assist: 1).

UHC Lok Reinach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat zwölf Punkte. Als nächstes tritt UHC Lok Reinach in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team UHC Bremgarten zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 19. November statt (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

Unverändert liegt Red Ants Winterthur II auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Red Ants Winterthur II trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Zürich Oberland Pumas (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 4. Dezember statt (19.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.