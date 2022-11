Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach mit Auswärtserfolg bei Ticino Unihockey Sieg für UHC Lok Reinach: Gegen Ticino Unihockey gewinnt das Team am Sonntag auswärts 7:6.

(chm)

Den Auftakt machte Edoardo Ciapini, der in der 7. Minute für Ticino Unihockey zum 1:0 traf. In der 12. Minute baute Tatu Kiipeli den Vorsprung für Ticino Unihockey auf zwei Tore aus (2:0). Erneut Tatu Kiipeli traf in der 16. Minute auch zum 3:0 für Ticino Unihockey.

Patrick Krebs (19. Minute) liess UHC Lok Reinach auf 1:3 herankommen. Der Anschlusstreffer für UHC Lok Reinach zum 2:3 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Tomas Vojtisek. In der 27. Minute baute Mattia Gazzaniga den Vorsprung für Ticino Unihockey auf zwei Tore aus (4:2).

Der Anschlusstreffer für UHC Lok Reinach zum 3:4 kam in der 41. Minute. Verantwortlich dafür war Adrian Keusch. In der 42. Minute traf Alexander Rinefalk für UHC Lok Reinach zum 4:4-Ausgleich. In der 45. Minute war es an Roope Kainulainen, Ticino Unihockey 5:4 in Führung zu bringen.

Tino Nivala erhöhte in der 49. Minute zur 6:4-Führung für Ticino Unihockey. Dank dem Treffer von Tomas Vojtisek (59.) reduzierte sich der Rückstand für UHC Lok Reinach auf ein Tor (5:6). Gleichstand (6:6) hiess es wieder in der 59. Minute, als An. Frey für UHC Lok Reinach traf. Das Penaltyschiessen gewann UHC Lok Reinach.

Adrian Keusch mit der beste Skorer

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel wird Adrian Keusch mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Tomas Vojtisek mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Alexander Rinefalk mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Patrick Krebs mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel werden Tatu Kiipeli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Roope Kainulainen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Tino Nivala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Adrian Keusch zum besten Spieler von UHC Lok Reinach gekürt. Bei Ticino Unihockey wurde diese Ehre Tatu Kiipeli zuteil.

UHC Lok Reinach verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 18 Punkte. Im nächsten Spiel trifft UHC Lok Reinach auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte Unihockey Langenthal Aarwangen. Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (17.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

In der Tabelle verliert Ticino Unihockey Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat 18 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Ticino Unihockey in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn Kloten-Dietlikon Jets (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 27. November statt (19.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.