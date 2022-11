Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach lässt sich von Unihockey Langenthal Aarwangen kein Bein stellen UHC Lok Reinach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Unihockey Langenthal Aarwangen: Der Tabellenvierte siegt auswärts 4:1 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Tom Sandmeier eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für UHC Lok Reinach das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Lok Reinach stellte Joel Galliker in Minute 37 her. UHC Lok Reinach erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Marius Pedersen weiter auf 3:0.

Unihockey Langenthal Aarwangen erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch V. Eggerschwiler weiter auf 0:3.

Tomas Vojtisek schoss das 4:0 (57. Minute) für UHC Lok Reinach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Marius Pedersen mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marius Pedersen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde M. Niklaus zum besten Spieler von Unihockey Langenthal Aarwangen gekürt. Bei UHC Lok Reinach wurde diese Ehre Marcel Schaffner zuteil.

In der Tabelle liegt UHC Lok Reinach weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 21 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Lok Reinach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Ad Astra Obwalden. Das Spiel findet am 3. Dezember statt (17.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Unihockey Langenthal Aarwangen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat vier Punkte. Mit dem fünftplatzierten Ticino Unihockey kriegt es Unihockey Langenthal Aarwangen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (17.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.